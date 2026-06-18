"Especulasao", por Marta Flich

¿Te imaginas que para poner una mancha ética, estética y emocional en el electorado de izquierda hubiera sido necesario ver un proceso de instrucción que pudiera acabar en nada? Lo digo porque puestos a especular, que es lo que se está haciendo ya que solo tenemos las primeras pesquisas en el caso ZP porque ya sabéis que la policía no solo no sentencia sino que en una instrucción no son ni pruebas lo que se aporta y que el juez instructor no juzga, sino que se juzgaría con la hipotética apertura del juicio oral otro juez, que igual esto está pasando un poco desapercibido porque estamos todos ya pensando que esto es un juicio oral, igual esta especulación que he hecho yo, pues también cabría.