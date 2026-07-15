Donde no hay igualdad, hay abuso. Quédate con esta frase. Ayer PP vox y junts votaron en contra de la senda de déficit que decidía si las comunidades autónomas y los ayuntamientos tendrán más recursos, podrán financiar los servicios públicos. Votaron en contra como decía de 5.849 millones de euros. Se decidió que no quieren eso porque sería darle la razón a Pedro Sánchez. Es explícito que no quieren dinero para mejorar el estado de bienestar ni para mejorar lo que garantiza la igualdad. Donde no hay igualdad hay abuso.
Vídeos para ti