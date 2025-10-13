Sigue en directo la liberación de rehenes israelíes por parte de Hamás

Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
A lo largo de la mañana de hoy está programado que Hamás entregue a los rehenes israelíes que aún permanecen en el enclave gazatí -cuarenta y ocho en total, veinte de ellos con vida- a cambio de la excarcelación de casi dos mil presos palestinos. El proceso, supervisado por el Comité Internacional de la Cruz Roja, se desarrollará en dos partes: por la mañana en el corredor de Netzarim y por la tarde en Khan Yunis, epicentro del conflicto durante los últimos meses.

Redacción HuffPost
