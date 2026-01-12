Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Vídeo en dirceto: Programa Especial de la Cadena SER por la destitución de Xabi Alonso
Vídeo en dirceto: Programa Especial de la Cadena SER por la destitución de Xabi Alonso

La Cadena Ser emite una programación especial, reaccionando a la noticia de la destitución de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid. El programa, presentado por el periodista Jesus Gallego, contará con la participación de Dani Garrido, Manu Carreño, Antonio Romero, Jordi Martí, Antón Meana, Tomás Roncero, Julio Pulido y Javier Hérraez, entre otros.

Solo unas horas de haber perdido la Supercopa de España frente al Barça, el Real Madrid ha anunciado la destitución de su entrenador Xabi Alonso y ha situado en este primer momento al frente del banquillo a Arbeloa, hasta ahora entrenador del Castilla.

