Vídeo en dirceto: Programa Especial de la Cadena SER por la destitución de Xabi Alonso

La Cadena Ser emite una programación especial, reaccionando a la noticia de la destitución de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid. El programa, presentado por el periodista Jesus Gallego, contará con la participación de Dani Garrido, Manu Carreño, Antonio Romero, Jordi Martí, Antón Meana, Tomás Roncero, Julio Pulido y Javier Hérraez, entre otros.
Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentarcompleta tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos