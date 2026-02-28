Lo que ha hecho Alba Flores al final de su discurso al recibir el Goya pone a todos en pie

Alba Flores y Silvia Pérez Cruz han ganado el premio Goya a mejor canción original por Flores para Antonio, el documental sobre Antonio Flores, padre de Alba Flores, una las voces más míticas de España.

Durante su discurso de agradecimiento, Flores ha querido dar las gracias a los productores de la película: "Este premio es muy especial para nosotras, sobre todo para mí".

"Agradecer a todo el equipo de la peli, a productores, a Isaki y a Elena, y a todas las personas que han participado delante y detrás de esta peli. Este homenaje, esta catarsis y esta sanación", ha empezado diciendo.

Ha querido agradecer este premio "especial" a Silvia Pérez Cruz por haberla llevado ahí de la mano: "Por haberme ayudado a parir una canción por una vez en mi vida. Este es el capítulo final de este proceso que ha sido la película".

"Nos hace ilusión pensar que nos lo dais, no sólo como la Academia de cine, también como oyentes de las canciones de mi padre. Siento que este premio es también para su música y para su inspiración", ha añadido.

También le ha dado las gracias a las influencias musicales de la familia y en especial a su abuelo, Antonio González El Pescaílla "que estamos aquí en su ciudad, Barcelona".

Para acabar ha entonado la mítica canción de su padre: "Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia". Una frase que ha puesto en pie a los miles de invitados en el auditorio.

Justo después ha entonado también un: "Palestina libre". No ha sido la única Alba Flores la que se ha acordado de Palestina. Numerosos miembros de la industria han llevado una chapa en la solapa donde se puede ver el mensaje "free Palestina" con el fondo de una sandía.