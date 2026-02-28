Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Pedro Sánchez se cruza con este titular de 'El Mundo Today' y su reacción está llamando mucho la atención
Irán bombardea instalaciones militares de EEUU en Qatar, Emiratos Árabes, Bahréin y Kuwait
Virales

Está siendo muy comentado en redes sociales.

Pedro Sánchez en una foto de archivo.
Pedro Sánchez, en una foto de archivo.Europa Press via Getty Images

Hay ocasiones en las que cuando un meme es bueno, lo ideal es compartirlo y reírse, pese a que en él aparezcas tú. Eso es algo que ya demostró Pedro Sánchez durante la campaña de las últimas elecciones generales de 2023, siguiendo la línea de los que le llamaban Perro Sanxe

Un lema irónico que llegó a usar el propio PSOE en formato pin y camiseta tras los comicios que ganó el Partido Popular, pero que sirvieron para que el secretario general de los socialistas volviese a formar un Gobierno de coalición.

Pero esta vez, la noticia tiene que ver con la reacción de Sánchez a uno de los últimos titulares que el medio satírico El Mundo Today ha publicado sobre el líder del Ejecutivo central.

Una de las noticias de la semana han sido los presuntos rumores sobre la salud cardiovascular del presidente del Gobierno. Sánchez salió al paso de los bulos de "la ultraderecha y la derecha ultra".

"Llevan anunciando el fin de este Gobierno desde el primer día. Ahora, además, difundiendo bulos sobre mi salud. La máquina del fango funciona siempre igual: lanzan el bulo desde un pseudomedio, sus diputados lo amplifican y sus tertulianos enfangan la conversación pública", contestó.

Sánchez aseguró que no padece "ninguna enfermedad cardiovascular, pero si fuese así, no habría ningún problema". "Hay millones de personas que las padecen y llevan una vida normal gracias a los servicios públicos que ustedes desmantelan", añadió.

El líder del Ejecutivo central respondió, asegurando que "su única forma de hacer oposición es la mentira, es que lo estamos haciendo realmente bien". "Queda Gobierno para rato", razonó.

El titular de 'El Mundo Today'

Desde el medio satírico El Mundo Today, han aprovechado lo ocurrido para añadir más ironía a un asunto que el propio Sánchez ha desmentido, con un titular que ha terminado compartiendo hasta el presidente del Gobierno.

Con unas declaraciones, obviamente, falsas de Sánchez, explican que ha desmentido los rumores así: "Mi única cardiopatía es amar demasiado. Tanto que duele. Que hiela y que quema".

Otras de las declaraciones que El Mundo Today ha inventado para ironizar sobre el tema han sido las siguientes:

  • "Sí, estoy enfermo, enfermo de amor. Una llaga que hiela y que quema. Presidente seré, más presidente enamorado".
  • "Yo, que fui señor de mis latidos, quedo cautivo y vencido por este sufrimiento que es un gozo, y quedome aquí atrapado en este pozo".
  • "Y les diré una cosa, no tiene cura. No tiene remedio. Pero es eterno. Lo que quiero decir con esto es que hay legislatura para rato".

Lo más llamativo de todo es que Sánchez ha compartido en una de sus stories de Instagram el titular y ha provocado una oleada de reacciones en redes sociales. Algunos pensaban que era una cuenta falsa.

