Ganadores Goya 2026: lista completa de premiados por categoría
Sigue en directo la última hora de la fiesta del cine español, los Premios Goya
Ganadores Goya 2026: lista completa de premiados por categoría

Todos los premiados de esta edición, en la que 'Los domingos' y 'Sirat' fueron las películas más nominadas.

Las estatuillas de los premios Goya.Getty Images

Los Domingos y Sirat parten como favoritas en la 40ª edición de los Premios Goya, que se celebran esta noche en Barcelona. Es posible que sean los títulos que más galardones se lleven, pero nada está decidido, en un año en el que tampoco hay que quitar el ojo de encima a lo que puedan cosechar cintas como Maspalomas, Sorda o La cena.

Todo puede pasar y prueba de ello es la edición del año pasado, en la que El 47 y La Infiltrada ganaron ex aequo el galardón a Mejor película, algo que nunca había ocurrido en los mayores premios del cine español.

En El HuffPost te estamos contando en directo todo lo que ocurra en la ceremonia, que este año se celebra en Barcelona. 

En el siguiente listado, que iremos actualizando en tiempo real, podrás consultar los ganadores de todas las categorías. En cada una de ellas aparecerá destacado su ganador en primer lugar y en negrita.

Mejor actor de reparto

Álvaro Cervantes – Sorda (GANADOR)

Miguel Rellán – El cautivo

Juan Minujín – Los domingos

Kandido Uranga – Maspalomas

Tamar Novas – Rondallas

Mejor Montaje

Sirât (GANADORA)

Ciudad sin sueño

Los domingos

Los tigres

Un fantasma en la batalla

Mejor Música Original

Kangding Ray – Sirât (GANADORA)

Carla F. Benedicto – El talento

Iván Palomares – Leo & Lou

Julio de la Rosa – Los tigres

Aránzazu Calleja – Maspalomas

Mejor Película Documental

Tardes de soledad (GANADORA)

2025. Todos somos Gaza

Eloy de la Iglesia. Adicto al cine

Flores para Antonio

The Sleeper. El Caravaggio perdido

Mejores Efectos Especiales

Los tigres (GANADORA)

Enemigos

Gaua

Sirât

Un fantasma en la batalla

Mejor Actriz de Reparto

Nagore Aramburu – Los domingos (GANADORA)

Elvira Mínguez – La cena

Miryam Gallego – Romería

Elena Irureta – Sorda

María de Medeiros – Una quinta portuguesa

