Ganadores Goya 2026: lista completa de premiados por categoría
Todos los premiados de esta edición, en la que 'Los domingos' y 'Sirat' fueron las películas más nominadas.
Los Domingos y Sirat parten como favoritas en la 40ª edición de los Premios Goya, que se celebran esta noche en Barcelona. Es posible que sean los títulos que más galardones se lleven, pero nada está decidido, en un año en el que tampoco hay que quitar el ojo de encima a lo que puedan cosechar cintas como Maspalomas, Sorda o La cena.
Todo puede pasar y prueba de ello es la edición del año pasado, en la que El 47 y La Infiltrada ganaron ex aequo el galardón a Mejor película, algo que nunca había ocurrido en los mayores premios del cine español.
En El HuffPost te estamos contando en directo todo lo que ocurra en la ceremonia, que este año se celebra en Barcelona.
En el siguiente listado, que iremos actualizando en tiempo real, podrás consultar los ganadores de todas las categorías. En cada una de ellas aparecerá destacado su ganador en primer lugar y en negrita.
Mejor actor de reparto
Álvaro Cervantes – Sorda (GANADOR)
Miguel Rellán – El cautivo
Juan Minujín – Los domingos
Kandido Uranga – Maspalomas
Tamar Novas – Rondallas
Mejor Montaje
Sirât (GANADORA)
Ciudad sin sueño
Los domingos
Los tigres
Un fantasma en la batalla
Mejor Música Original
Kangding Ray – Sirât (GANADORA)
Carla F. Benedicto – El talento
Iván Palomares – Leo & Lou
Julio de la Rosa – Los tigres
Aránzazu Calleja – Maspalomas
Mejor Película Documental
Tardes de soledad (GANADORA)
2025. Todos somos Gaza
Eloy de la Iglesia. Adicto al cine
Flores para Antonio
The Sleeper. El Caravaggio perdido
Mejores Efectos Especiales
Los tigres (GANADORA)
Enemigos
Gaua
Sirât
Un fantasma en la batalla
Mejor Actriz de Reparto
Nagore Aramburu – Los domingos (GANADORA)
Elvira Mínguez – La cena
Miryam Gallego – Romería
Elena Irureta – Sorda
María de Medeiros – Una quinta portuguesa