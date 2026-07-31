Lo de Marruecos y Ceuta, ¿casualidad? | La Huffetera
La anterior gran crisis fronteriza entre Marruecos y España se produjo en 2021, después de que se supiera que el Gobierno había acogido al líder del Frente Polisario Brahim Gali en el Hospital de Logroño. La de ahora ha tenido lugar justo el 30 de julio, cuando Marruecos conmemora su Día del Trono, y días después de que Pedro Sánchez se reuniera con su homólogo argelino para impulsar las relaciones bilaterales entre ambos países. ¿Casualidad? No sé...