Vídeo en directo: programa especial sobre el ataque de EEUU e Israel contra Irán

EL PAÍS emite un programa especial sobre el ataque de EEUU e Israel contra Irán y sus represalias en la zona. Cuando se cumplen 10 días de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, la guerra sigue avanzando y extendiéndo sus efectos. El último, el aumento del precio del petroleo. El conflcito plantea, sobre todo, preguntas. ¿Hasta dónde se puede extender la guerra?¿será ubn conflcito regional?¿una guerra mundial?¿qué poder armamentístico tiene Irán?¿qué papel debe jugar Europa? El programa intenta responder a estas y otras preguntas con la ayuda de los enviados especiales de EL PAIS y Cadena SER y la participación de Ángeles Espinosa, Mariam Martínez Bascuñan, Natalia Sancha o Luz Gómez, entre otros invitados.
