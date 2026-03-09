Dominique de Villepin, ex primer ministro francés: "Es Pedro Sánchez quien está salvando el honor de Europa"

Lejos han quedado los tiempos en los que Francia desdeñaba la política española y trataba de marcar distancia en todo momento entre París y Madrid. En los últimos años, los dos 'vecinos' han acercado notablemente posturas, aunque tampoco han faltado los desencuentros sociales y políticos.

Ahora, con Emmanuel Macron en el tramo final de su presidencia, él está liderando una corriente militarista en Europa, que choca con el resonante 'no a la guerra' invocado por Pedro Sánchez, reacio a apoyar la ofensiva contra Irán.

La postura defendida por el Gobierno español ha generado numerosísimas reacciones internacionales y, entre ellas, muchas muestras de apoyo, especialmente tras las amenazas vertidas por Donald Trump.

Tanto en el seno de la Unión Europea como en la OTAN, España ha sido defendida como "socio fiable" y comprometido con la seguridad del resto de aliados. Y el respaldo ha llegado incluso desde figuras políticas relevantes de los últimos tiempos.

Es el caso de Dominique de Villepin, quien fuera primer ministro de Francia entre 2005 y 2007, durante la fase final de la presidencia de Jacques Chirac. De signo conservador, a De Villepin no le han dolido prendas en reconocer que Pedro Sánchez es el "único que está salvando el honor de Europa". "¿Te lo puedes creer?, pregunta retóricamente en una entrevista en BFMTV,

El que político conservador asegura que "Francia está fallando". En primer lugar, considera, por no decirle directamente a EEUU e Israel la "responsabilidad que asumen" en su ataque y más especialmente, por "no luchar en el frente europeo" para "movilizar a todos los actores" contra la ofensiva militar en Irán.

Preguntado por la negativa de Sánchez a los aviones estadounidenses en las bases de Rota y Morón, De Villepin ha sido claro. Quien fuera también ministro de Exteriores (2002-2004) y ministro de Interior (2004-2005) con Chirac antes de dar el paso de encabezar el gobierno, cree que Sánchez acierta en ese veto "pero porque sabemos lo que va a suceder, la catástrofe no es una sorpresa, la catástrofe está escrita".