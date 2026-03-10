El aviso de la OCU sobre ciertos sérum de pestañas por posibles efectos no deseados

Fortalecer y alargar las pestañas con un producto es algo atractivo para muchas personas, que buscan tenerlas más largas y, así potenciar su mirada. Este es el cometido de los sérum de pestañas, cosméticos destinados a nutrirlas y estimular su crecimiento.

Como en todo, conviene saber cuáles son los ingredientes que los componen. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha advertido de que ha identificado sustancias análogas de las prostaglandinas en una decena de estos productos.

"A diferencia de otros ingredientes puramente cosméticos, como los aminoácidos, los extractos vegetales acondicionadores, los péptidos o las vitaminas, los análogos de las prostaglandinas tienen efectos farmacológicos, algunos de ellos no deseados", apunta la organización.

Cuáles son los potenciales riesgos, según la OCU

Como explican, los efectos de los análogos de las prostaglandinas para prolongar la fase de crecimiento del folículo piloso "son bien conocidos en medicina oftalmológica, donde se emplean para tratar patologías como la hipertensión ocular o el glaucoma". Pero recalcan, "no dejan de ser fármacos, con posibles efectos no deseados".

La OCU cita que el Comité Científico de Seguridad de los Consumidores (SCCS), órgano asesor de la Comisión Europea, dictaminó que tres de ellos —Isopropyl Cloprostenate, Methylamido-Dihydro-Noralfaprostal y Dechloro Dihydroxy Difluoro Ethylcloprostenolamide— "no pueden considerarse seguros en productos cosméticos destinados a estimular el crecimiento de pestañas y cejas".

"Básicamente, porque tienen una actividad biológica potente incluso en bajas concentraciones y porque faltan datos para descartar posibles efectos adversos en la reproducción y el desarrollo embrionario. Cuestiones muy relevantes en mujeres jóvenes", recalcan.

También recuerdan que en 2018 el Instituto Federal Alemán de Evaluación de Riesgos (BfR) advirtió de "posibles irritaciones oculares, inflamación, hiperpigmentación del párpado o incluso cambios en la pigmentación del iris potencialmente permanentes asociados a este tipo de sustancias".

Piden actualizar la normativa e información clara en el etiquetado

La OCU lamenta que, "pese a las advertencias", estos productos son legales y están al alcance de cualquiera en perfumerías y plataformas mientras que la Comisión Europea no actualice formalmente el Reglamento (CE) 1223/2009.

"Por todo ello, OCU considera necesario que las autoridades europeas revisen con prioridad el uso de estos compuestos en cosmética y valoren posibles restricciones o advertencias específicas en su etiquetado. Mientras tanto, sería deseable que las marcas informen de forma clara sobre la presencia de análogos de prostaglandinas y sus precauciones de uso. Algunas marcas ya incluyen advertencias respecto a embarazadas, lactantes o menores; otras mencionan posibles irritaciones o aconsejan consultar con un médico si aparecen molestias. Sin embargo, varias de ellas destacan únicamente la presencia de ingredientes 'naturales' o péptidos, sin visibilizar la presencia del análogo de prostaglandinas, lo que dificulta que el consumidor realice una elección informada", reclaman.

Además de realizar una compra consciente, aconsejan detener su aplicación ante cualquier signo de irritación, picor, enrojecimiento o sequedad: "La salud ocular no debe ponerse en riesgo por un efecto estético".