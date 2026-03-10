Muere el periodista y escritor Raúl del Pozo a los 89 años

El periodista y escritor Raúl del Pozo (Mariana, Cuenca, 1936) ha fallecido este martes a los 89 años tras una vida entregada al periodismo y a la literatura. Su desempeño laboral como corresponsal, reportero, analista político y cronista parlamentario durante más de 40 años le convirtieron en una de las caras más visibles y reconocibles del periodismo nacional, sin olvidar su labor como uno de los columnistas más importantes de España con su columnas llamada Ruido de fondo en el diario El Mundo.

En su haber figuran una docena de obras, entre ensayos y novelas, como 'Noche de tahúres' (1994), 'No es elegante matar a una mujer descalza' (1999) o su última obra, 'El último pistolero', que escribió en 2017 y que recibió críticas excelentes.

Una de las virtudes de Raúl del Pozo fue su precocidad y talento que muy pronto le hicieron destacar por encima del resto. A sus 24 años comenzó en el Diario de Cuenca, antes de continuar su carrera en Pueblo, medio con el que comenzó a viajar al extranjero en la década de los 60, como corresponsal en Moscú, Buenos Aires, Lisboa o Londres.

También trabajó en Interviú, Diario 16 y Mundo Obrero, antes de convertirse en director de El Independiente. Además de escribir y relatar todo tipo de historias a lo largo de su trayectoria, también fue común verle en tertulias televisivas bajo la batuta de Luis del Olmo, como en Protagonistas, y otros programas de María Teresa Campos y Montserrat Domínguez en Antena 3 y Telecinco.

