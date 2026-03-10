Muere el periodista y escritor Raúl del Pozo a los 89 años

Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El periodista y escritor Raúl del Pozo (Mariana, Cuenca, 1936) ha fallecido este martes a los 89 años tras una vida entregada al periodismo y a la literatura. Su desempeño laboral como corresponsal, reportero, analista político y cronista parlamentario durante más de 40 años le convirtieron en una de las caras más visibles y reconocibles del periodismo nacional, sin olvidar su labor como uno de los columnistas más importantes de España con su columnas llamada Ruido de fondo en el diario El Mundo. 

En su haber figuran una docena de obras, entre ensayos y novelas, como 'Noche de tahúres' (1994), 'No es elegante matar a una mujer descalza' (1999) o su última obra, 'El último pistolero', que escribió en 2017 y que recibió críticas excelentes.

Una de las virtudes de Raúl del Pozo fue su precocidad y talento que muy pronto le hicieron destacar por encima del resto. A sus 24 años comenzó en el Diario de Cuenca, antes de continuar su carrera en Pueblo, medio con el que comenzó a viajar al extranjero en la década de los 60, como corresponsal en Moscú, Buenos Aires, Lisboa o Londres.

También trabajó en Interviú, Diario 16 y Mundo Obrero, antes de convertirse en director de El Independiente. Además de escribir y relatar todo tipo de historias a lo largo de su trayectoria, también fue común verle en tertulias televisivas bajo la batuta de Luis del Olmo, como en Protagonistas, y otros programas de María Teresa Campos y Montserrat Domínguez en Antena 3 y Telecinco.

Noticia de última hora. En ampliación.

MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de El HuffPost España, donde escribo sobre todo tipo de contenidos: desde actualidad, última hora, política, sociedad y deporte hasta política internacional, en menor medida.

 

Nacido en Jaén en 1998, me decanté por estudiar Historia y Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos durante 2016 y 2022. Desde entonces, mi trabajo se ha centrado en contar la actualidad con contexto, intentando entender no solo lo que ocurre, sino también de dónde viene y qué consecuencias puede tener. Al fin y al cabo, la Historia —aunque a veces parezca dormida— siempre está detrás de los titulares.

 

Sobre qué temas escribo

Como vocación, los asuntos históricos me llaman mucho la atención, pero durante los últimos años, la "actualidad manda", y el ritmo frenético de sucesos económicos, políticos y geopolíticos (casi todos negativos) en un mundo cada vez más convulso acapara gran parte del trabajo de manera diaria. Esto ha provocado que haya desarrollado una gran pasión e interés por entender cómo y por qué ocurren gran parte de todos los acontecimientos históricos que estamos viviendo constantemente.


Intento contar el presente con rigor, con un punto de contexto histórico y, cuando se puede y con una pizca de ironía. Porque incluso en los días más intensos, un poco de perspectiva —y de humor— ayuda a entender mejor lo que pasa.

 

Mi trayectoria

Mi experiencia profesional comenzó allá por 2019, como colaborador en Radio Libertad y Radio Marca, donde cubrí actualidad deportiva diaria y descubrí el vértigo de informar a contrarreloj. Más tarde pasé por AS, donde amplié el foco: además de deporte, seguí temas de actualidad general y aprendí que en el periodismo, a veces, el fuera de juego también puede ser político.


En enero de 2023 me incorporé a El HuffPost, donde escribo sobre política, sociedad y actualidad en todo tipo de frentes: desde elecciones hasta debates nacionales e internacionales, deporte y sucesos (un poco de todo). En definitiva, todo lo que marca la conversación pública y, en general, todo aquello que explica por qué el mundo gira como gira (y por qué a veces parece hacerlo del revés).

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

