El canciller alemán llama dos veces a Sánchez para disculparse por no defenderlo ante Trump y nadie lo coge: el número no era el correcto
El canciller alemán llama dos veces a Sánchez para disculparse por no defenderlo ante Trump y nadie lo coge: el número no era el correcto

Según 'Político', Merz defiende que no quiso defender al Presidente porque no quería "agravar" la situación reprendiendo públicamente a Trump.

Jesús Delgado Barroso
Friedrich Merz y Pedro Sánchez, juntos este jueves en La Moncloa
  Friedrich Merz y Pedro Sánchez, juntos en el complejo de la Moncloa.Anadolu via Getty Images

España sigue furiosa con Alemania. Hace tan solo una semana desde que el canciller alemán, Friedrich Merz, se quedara en silencio ante las duras amenazas de Donald Trump de cortar los lazos comerciales con Madrid. Una imagen insólita en la que un líder de la Unión Europea no defiende públicamente a uno de sus más acérrimos aliados. 

Esto ha provocado un aluvión de críticas al gobierno alemán en la prensa internacional, que se ha visto obligado a explicarse. Después de la reunión en Washington, y tal y como informa el diario Político, el canciller afirmó que no había hablado para defender a un compañero miembro de la UE porque no quería arriesgarse a "agravar" la situación reprendiendo públicamente a Trump. 

El presidente de EEUU amenazó con imponer un embargo a Madrid por negarse a permitir que aviones militares estadounidenses usaran bases aéreas españolas para atacar Irán, También, por no querer sumar un 5% del PIB, en el aumento de la capacidad armamentística.

Dos supuestas llamadas sin respuesta

El silencio del presidente alemán y su supuesta explicación ha servido de poco en Madrid. José Luis Albares, ha criticado duramente la posición de Berlín. El ministro de Exteriores aseguró que no podía imaginar que "los excancilleres alemanes Angela Merkel u Olaf Scholz permanecieran en silencio en una situación similar".

No obstante, el portavoz de Merz, Stefan Kornelius, minimizó que "la relación no es tensa en absoluto". Según él, el canciller alemán ha contactado con Pedro Sánchez hasta en dos ocasiones pero "no ha conseguido localizarlo". "Dejó un mensaje de voz al primer ministro y está esperando una llamada de vuelta", explicó.

Fuentes de La Moncloa contactadas por Político, han asegurado que las llamadas no fueron contestadas porque "el canciller alemán marcó un número que ya no está en servicio, sin darse cuenta de que el presidente lo cambia periódicamente por motivos de seguridad". El Gobierno ha enviado la nueva vía de contacto, pero los líderes no han contactado por el momento.

El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, también ha insistido en que ambos países sigan siendo aliados cercanos y que Berlín apoya a Madrid ante las amenazas arancelarias de Trump.

Jesús Delgado Barroso
