Trump habla de "diálogo" y su secretario de Guerra promete el "día más intenso" de ataques a Irán
Trump habla de "diálogo" y su secretario de Guerra promete el "día más intenso" de ataques a Irán

El mandatario estadounidense defiende que era necesario "golpear primero" y que si le gustan "los términos" es "posible" una negociación con el régimen iraní. Pete Hegseth asegura que "no se trata de una misión sin fin" y que "ya no estamos en el año 2003".

El secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, en segundo plano, con el presidente de EEUU, Donald Trump; en primer plano, desenfocado, abordo del Air Force One.
El secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, en segundo plano, con el presidente de EEUU, Donald Trump; en primer plano, desenfocado, abordo del Air Force One.REUTERS / Kevin Lamarque

Sigue la ofensiva. En Oriente Medio y en las declaraciones oficiales de la Administración Trump. El secretario de Guerra -antes Departamento de Defensa- de EEUU, Pete Hegseth, ha prometido este martes que será la jornada más intensa de la más de una semana que lleva en curso la operación Furia Épica -el ataque conjunto con Israel contra Irán-. Concretamente, Hegseth ha dicho que "hoy será, de nuevo, el día más intenso de ataques dentro de Irán", en una promesa muy similar a la de la jornada anterior.

En un tono ciertamente triunfalista, el secretario de Guerra estadounidense ha asegurado que "en el Golfo los han abandonado, y sus aliados, Hezbolá, los hutíes y Hamás, están derrotados, son ineficaces o han quedado al margen", por lo que "Irán está solo y está perdiendo claramente". En ese contexto, Hegseth ha adelantado que esa intensidad prometida en los próximos ataques de este jornada se traducirá en que "se enviarán más bombarderos y más cazas".

Entretanto, el propio mandatario estadounidense, Donald Trump, ha ahondado en esa idea de un Irán derrotado y que busca una negociación como vía de salida, señalando que sí sería posible entablar esas conversaciones. "Escucho que están muy interesados en hablar", ha desvelado Trump en una entrevista con Fox News, medio de cabecera del Partido Republicano. 

Ante la pregunta de si su administración podría entablar negociaciones con altos cargos iraníes, Trump ha indicado que "es posible, solo posible", pero "depende de los términos". Horas antes, el propio régimen iraní respondía a otra declaración anterior de Trump, del pasado lunes, cuando el precio del barril de brent pulverizó los 100 dólares antes de moderarse. Será Teherán quién decidirá si la guerra ha terminado. Es decir, pelearán hasta las últimas consecuencias, a pesar de estar en clara inferioridad ante una de las mayores potencias militares del mundo.

Acorralados por la opinión pública y el temor a una larga guerra con más sangría económica

Hegseth ha puesto sobre la mesa varios indicadores que le permiten profundizar en la versión estadounidense de que los últimos días han sido duros para las capacidades armamentísticas iraníes. Según el secretario de Guerra, Irán "ha disparado el menor número de misiles que ha sido capaz de lanzar hasta ahora". Las cifras estadounidenses también contabilizan 5.000 objetivos bombardeados, 50 de ellos barcos de la Armada iraní, cuya destrucción total es uno de los objetivos de esta guerra.

El jefe del Estado Mayor de EEUU, el general Dan Caine ha puesto cifras a esa merma. Los disparos con misiles balísticos -la clave de la respuesta iraní- ha caído un 90%, mientras que los drones -que obligan a EEUU e Israel a gastar millones de dólares en interceptar aparatos que solo valen decenas de miles- han bajado al 83%. Todo ello según la versión del Pentágono.

El secretario de Guerra ha vuelto a marcar distancias tras las polémicas declaraciones iniciales en las que dejó entrever que no les había quedado más remedio que entrar en guerra porque Israel actuaría por su cuenta sí o sí, arrastrando al conflicto a EEUU y sus socios regionales, asegurando que "ya no estamos en el año 2003", en referencia a la guerra de Irak. Si bien ha subrayado que esto "no va parar hasta que el enemigo sea totalmente vencido".

"No se trata de una misión sin fin como las que vimos durante la Administración de [George W.] Bush o [Barack] Obama. Nuestro presidente no lo permitirá, se ha opuesto a este tipo de misiones interminables y de dudoso alcance. Esos días han terminado", ha defendido Hegseth, quien después ha vuelto a dejar entrever la contradicción temporal que les acompaña: "Desde el principio no hemos dicho cuánto tiempo tomará. Nuestra voluntad es interminable y, en última instancia, es el presidente quien decide". Es decir, dicen que será rápido, pero será cuando Trump quiera que sea.

El 'show' de Trump: "Tendrían que haber dicho: 'No vamos a construir un misil nuclear'" (Sí, lo dijeron)

Por otro lado, la entrevista de Trump en Fox News ha dejado otra serie de afirmaciones que constituyen también otro repaso al argumentario de EEUU para justificar una intervención militar -y contra un país con el que estaba en negociaciones por su programa nuclear- que no ampara el derecho internacional. Entre ellas, una gran cantidad de falsedades. Como la tesis del "golpear primero", una extensión de las guerras preventivas de EEUU para prevenir más guerras.

Según Trump, la operación Furia Épica era necesaria porque "si no lo hubiéramos hecho, habría sido una pelea mucho más dura". Se refiere a que, con los primeros bombardeos, EEUU e Israel habrían logrado destruir el 50% de los misiles balísticos iraníes. También presumió de que "ningún otro presidente tuvo agallas para hacerlo". Cabe destacar que Obama firmó el tratado con Teherán para limitar sus capacidades nucleares, el mismo que la Administración Trump rompió en su primer mandato.

A partir de ahí, Trump también ha acudido al temor al desarrollo de un arma nuclear, por parte de Irán, como justificación de los ataques. "Si hubiéramos esperado tres días, creo que habríamos sido atacados", relató Trump en la entrevista. Por si quedaban dudas de qué usarían los iraníes en ese ataque, el presidente estadounidense ha asegurado que "si se hubieran hecho con una bomba [nuclear], la hubieran usado contra Israel y otras partes de Oriente Próximo".

"Si se hubieran hecho con una bomba [nuclear], la hubieran usado contra Israel"
Donald Trump, presidente de EEUU

Y ha ido un paso más allá. Ha hablado de que contaba con información directa de sus hombres para Oriente Próximo y Oriente Medio: el enviado especial, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner. Los mismos detrás del plan para levantar un resort con casinos y hoteles de lujo en los escombros de la Franja de Gaza, expulsando a los palestinos. Según Trump, en medio de esas negociaciones con la delegación iraní, Witkoff y Kushner le dijeron que el régimen iraní tenía suficiente uranio enriquecido para fabricar 11 bombas nucleares.

¿Cómo reaccionó Trump? "Les dije que [los iraníes] no estaban siendo inteligentes, dado que habían dicho básicamente que tenía que atacarles. Tendrían que haber dicho: 'No vamos a construir un misil nuclear'", desarrolló en la entrevista. En este punto, cabe recordar dos cuestiones. La primera que, en todo momento y en diversas ocasiones, Teherán aseguró que no estaba desarrollando bombas nucleares, que su programa tenía únicamente fines civiles, además de comprometerse a nunca intentar crear este tipo de armamento.

La segunda cuestión es que los principales organismos a escala mundial, entre ellos la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA) han venido alertando de que no hay prueba alguna de que Irán tenga armas nucleares o esté en disposición de fabricarlas. También las cuatro agencias de inteligencia estadounidenses coinciden en ese extremo. Por cierto, Trump habla del mismo programa nuclear que hace menos de un año, EEUU sacó pecho de haber destruido en la Operación Martillo de Medianoche.

Antón Parada
Antón Parada
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad en El HuffPost, donde cada día realizo un seguimiento de todo lo que está pasando y marcando la jornada, con el único objetivo y árdua tarea de trasmitírselo a nuestros lectores de una forma en la que conozcan el contexto y el trasfondo más allá de un mero titular. Es decir, para que tu cuñado no pueda colártela otra vez.

 

Sobre qué temas escribo

Aunque en el día a día acabe escribiendo de cualquier cosa que suceda en el mundo, “puede que me recuerdes” de algunas temáticas que suelen quitarme el sueño con especial frecuencia. Me gusta escribir de política internacional, sobre todo cuando esta es eufemismo de atroces injusticias contra los derechos humanos o el medio ambiente, así como para acercar causas sociales que pasarían inadvertidas (la siguiente podría ser la tuya, así que escríbeme). La morriña también me devuelve en ocasiones a Galicia, sobre todo para que sus historias no se pierdan en el camino a la meseta.

 

Mi trayectoria

Antes de llegar a El HuffPost en 2021, fui periodista en La Voz de Galicia durante cinco años. En aquella etapa también pasé por los micrófonos de ‘Radio Voz’, en distintos programas radiofónicos. Y, aunque parezca poco probable, bebía más café que en la actualidad.


Soy de Ribeira, una bella localidad coruñesa que probablemente recuerdes del marisco, las páginas de sucesos o de personalidades de las que solemos presumir (tenemos a la triplista olímpica Ana Peleteiro y a una de las Tanxugueiras).


Aunque bromeo con que soy doctorado en Periodismo Gonzo, en realidad solo soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), pero, eso sí, tengo la orla de la misma tienda que la que se la hizo al rey Felipe VI. Aquellos años en Madrid me sirvieron para conocer la ciudad, pero también para entender que el mercado de la vivienda aún podía ir a peor. Ah, también tengo otra identidad secreta bajo la que hago rap o escribo poesía y que solo revelé en la redacción para que me dejasen entrevistar a artistas.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

