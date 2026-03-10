Sonsoles Ónega revela cómo recibió su padre, Fernando Ónega, su última novela antes de morir: "No le dio tiempo a terminarla"

Hace una semana la noticia del fallecimiento de Fernando Ónega sacudía los medios de comunicación. Considerado un referente de la palabra y el periodismo, símbolo de los primeros años de democracia y de la Transición española.

El periodista de 78 años fue despedido en la Casa de Galicia en Madrid por cientos de personas y rostros conocidos que iban desde el presidente del Gobierno Pedro Sánchez a la reina Letizia e incluso el rey emérito le envió una corona de flores desde Abu Dabi.

Su hija, la también periodista y escritora Sonsoles Ónega quiso agradecer entonces el cariño mostrado hacia él y su familia, pero no ha sido hasta este lunes cuando ha vuelto a su programa diario en Antena 3 Y ahora Sonsoles, donde se ha mostrado visiblemente emocionada al recibir el cariño de los espectadores.

Este mismo lunes, Ónega ha visitado el programa El Faro en la Cadena SER, donde ha charlado con Mara Torres sobre este duelo por la pérdida de su padre. "He necesitado unos días de silencio, de descender a los infiernos de la muerte, para luego volver a subir. También oía a mi padre decirme "¿qué haces en casa, puedes irte a trabajar ya?", ha confesado.

Además, ha agradecido redescubrir a su padre gracias a los compañeros de profesión. "Le estoy conociendo ahora como profesional. Me he enterado de que compañeros de profesión, a los que admiro profundamente, lo llamaban para pedirle consejo. Para todos tenía un minuto. Me impresiona esa sensación de orfandad que nos ha dejado a todos", se ha sincerado la periodista.

También ha revelado que su padre pudo empezar a leer su nuevo libro, Llevará tu nombre, que salió a la venta el pasado 25 de febrero, apenas unos días antes del fallecimiento de Fernando Ónega.

"No leyó galeradas de este, se lo entregué así ya en el hospital en parte porque no me dio tiempo, en parte porque yo entregué tarde las galeradas esta vez y porque estaba en una cama y darle a alguien a leer unas galeradas es una faena", ha explicado la periodista, quien ha asegurado que "estuvo pidiéndole a Dios que tuviera tiempo para que el libro estuviera impreso".

Ónega ha recordado que "el primer ejemplar" que le llegó "se lo llevó inmediatamente al hospital". "Leyó hasta la página 152 y él, en su atlantismo, me dijo que le estaba gustando, pero no mucho más", ha revelado. "Tampoco de Las hijas de la criada me dijo mucho más", ha recordado en referencia a la novela que le hizo ganar el Premio Planeta 2023.

Sin embargo, la periodista ha confesado que algunas críticas que recibió tras el premio sí que le afectaron a su padre. "El cuestionamiento del origen de algo tan vocacional, tan esclavo como es la literatura, a mí me hizo daño, me descolocó, incluso me hizo dudar de mí misma y tardé un tiempo en recolocarme hasta que me senté a escribir de nuevo", ha revelado.