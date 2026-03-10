Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Sonsoles Ónega revela cómo recibió su padre, Fernando Ónega, su última novela antes de morir: "No le dio tiempo a terminarla"
Cultura
Cultura

Sonsoles Ónega revela cómo recibió su padre, Fernando Ónega, su última novela antes de morir: "No le dio tiempo a terminarla"

La periodista y escritora, que ha presentado recientemente su libro 'Llevará tu nombre', ha concedido una entrevista en 'El Faro' de Cadena SER.

Marina Prats
Marina Prats
Sonsoles Ónega en 'El Faro' de Cadena SER.
Sonsoles Ónega en 'El Faro' de Cadena SER.Cadena SER

Hace una semana la noticia del fallecimiento de Fernando Ónega sacudía los medios de comunicación. Considerado un referente de la palabra y el periodismo, símbolo de los primeros años de democracia y de la Transición española. 

El periodista de 78 años fue despedido en la Casa de Galicia en Madrid por cientos de personas y rostros conocidos que iban desde el presidente del Gobierno Pedro Sánchez a la reina Letizia e incluso el rey emérito le envió una corona de flores desde Abu Dabi.

Su hija, la también periodista y escritora Sonsoles Ónega quiso agradecer entonces el cariño mostrado hacia él y su familia, pero no ha sido hasta este lunes cuando ha vuelto a su programa diario en Antena 3 Y ahora Sonsoles, donde se ha mostrado visiblemente emocionada al recibir el cariño de los espectadores.

Este mismo lunes, Ónega ha visitado el programa El Faro en la Cadena SER, donde ha charlado con Mara Torres sobre este duelo por la pérdida de su padre. "He necesitado unos días de silencio, de descender a los infiernos de la muerte, para luego volver a subir. También oía a mi padre decirme "¿qué haces en casa, puedes irte a trabajar ya?", ha confesado.

Además, ha agradecido redescubrir a su padre gracias a los compañeros de profesión. "Le estoy conociendo ahora como profesional. Me he enterado de que compañeros de profesión, a los que admiro profundamente, lo llamaban para pedirle consejo. Para todos tenía un minuto. Me impresiona esa sensación de orfandad que nos ha dejado a todos", se ha sincerado la periodista.

También ha revelado que su padre pudo empezar a leer su nuevo libro, Llevará tu nombre, que salió a la venta el pasado 25 de febrero, apenas unos días antes del fallecimiento de Fernando Ónega.

"No leyó galeradas de este, se lo entregué así ya en el hospital en parte porque no me dio tiempo, en parte porque yo entregué tarde las galeradas esta vez y porque estaba en una cama y darle a alguien a leer unas galeradas es una faena", ha explicado la periodista, quien ha asegurado que "estuvo pidiéndole a Dios que tuviera tiempo para que el libro estuviera impreso".

Ónega ha recordado que "el primer ejemplar" que le llegó "se lo llevó inmediatamente al hospital". "Leyó hasta la página 152 y él, en su atlantismo, me dijo que le estaba gustando, pero no mucho más", ha revelado. "Tampoco de Las hijas de la criada me dijo mucho más", ha recordado en referencia a la novela que le hizo ganar el Premio Planeta 2023.

Sin embargo, la periodista ha confesado que algunas críticas que recibió tras el premio sí que le afectaron a su padre. "El cuestionamiento del origen de algo tan vocacional, tan esclavo como es la literatura, a mí me hizo daño, me descolocó, incluso me hizo dudar de mí misma y tardé un tiempo en recolocarme hasta que me senté a escribir de nuevo", ha revelado.

Marina Prats
Marina Prats
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España y mi misión es acercarte la última hora del mundo de la cultura, la música y el entretenimiento.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo principalmente de música, cultura, cine, series y entretenimiento porque, aunque sirva para desconectar, bailar o echar un rato entre palomitas, la cultura esconde mucho más. Evitando el elitismo, trato de tender la mano a las nuevas tendencias de la industria musical o del audiovisual a través de entrevistas con artistas emergentes —que pronto dejarán de serlo— y compaginarlo con el análisis de lo más mainstream como Taylor Swift o Bad Bunny.


En estos ocho años he cubierto los Goya, los Oscar, el Benidorm Fest o Eurovisión. Sí, soy la responsable de los memes que han inundado la cuenta de X de El HuffPost en Eurovisión. Siempre buscando un contenido cercano, sin perder el rigor, contando más allá de lo que se pueda ver en la pantalla.
Aunque no siempre haya relación con la industria cultural, también he cubierto temas relacionados con el Feminismo y el colectivo LGTBIQ+.

 

He podido contar en primera persona con supervivientes del “Stonewall español” que es el Pasaje Begoña, denunciar la situación que viven los menores trans o hablar sobre qué significa la manosfera antes de que llegara a Netflix ‘Adolescencia’.

 

Mi trayectoria

Nací en Málaga, donde estudié Periodismo por vocación en la Universidad de Málaga, entre playlists de Spotify, discos y conciertos. Antes de incorporarme a El HuffPost en 2017, colaboré diversas revistas culturales y de entretenimiento. En 2016 trabajé en el departamento de comunicación de UPHO Festival, un festival de fotografía contemporánea urbana parte del proyecto europeo Urban Layers. Y, aunque sigo echando de menos Andalucía, me trasladé a Madrid para estudiar el Máster en Periodismo Cultural en la Universidad CEU San Pablo. En 2018, compaginé mi trabajo en El HuffPost con la coordinación de proyecto de la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE celebrada en CentroCentro. Desde 2017 trabajo en El HuffPost España, donde he logrado una nominación a los premios GLAAD y ser finalista de los Premios Papageno en 2022.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

