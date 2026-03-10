Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Le preguntan a una mujer mayor si con Franco se vivía mejor y el aviso que lanza es para ponerlo en todos los institutos
Virales
Virales

Le preguntan a una mujer mayor si con Franco se vivía mejor y el aviso que lanza es para ponerlo en todos los institutos 

El estudio del CIS sigue provocando debate. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
Foto de archivo del dictador Francisco Franco, en un barco.
Foto de archivo de Francisco Franco, en un barco.Getty Images

El estudio que publicó en octubre el Centro de Investigación Sociológicas (CIS) tenía datos tan contundentes que todavía ahora, seis meses después, siguen provocando debate. Especialmente una cifra trae cola aún: el 19% de los jóvenes españoles de 18 a 24 años cree que durante la dictadura de Franco fueron unos años "buenos" o "muy buenos" para el país y para todos sus ciudadanos.

Historiadores, rostros conocidos y políticos llevan semanas opinando sobre ese dato. Y también los mayores, que vivieron con plena consciencia la dictadura, se pronuncian a menudo sobre ello.

Entre ellos está Rosarito, una mujer que en el podcast Charla de divorciadas ha dado respuesta a todos aquellos jóvenes que proclaman 'Viva Franco' o afirman que 'Con Franco se estaba mejor'. 

"Que vengan y me pregunten a mí"

"Que vengan y me pregunten a mí. Nosotros íbamos al cine y salíamos ya tarde. Una peseta, dos películas. Íbamos al cine los amigos. Había algunos que vivían más lejos y la Guardia Civil los había cogido alguna vez que iban a su casa desde el cine: '¿Dónde vais a estas horas? No, que venimos del cine. '¡Que no me contestes!' Dice: 'Si usted me ha preguntado'. Y le daban dos hostias y se quedaban con ellas", ha recordado la mujer.

La entrevistadoras, jóvenes, le han planteado: "¿Para qué preguntan entonces?". "Para eso, para darles dos hostias. Ahora es diferente. Pero antes no había excusas. Yo veía que cogían a los hombres y los ataban a las anillas donde ataban los caballos y les pegaban unas palizas que se fastidiaban", ha insistido Rosarito.

"Las vais a pasar canutas" 

"Por eso te digo, que así se vivía con Franco. Así. Eso lo he vivido yo. O los padres no saben explicarle a los hijos o los padres piensan como ellos. No tienen información ninguna, porque si tuvieran información... yo no había nunca a ningún lado de vacaciones. Y ahora las niñas os vais de vacaciones con vuestros padres. Eso no se podía hacer", ha reiterado.

"Gracias a dios todo eso se fue y yo siento muchísimo que entren los granujas que dicen que van a entrar. Y lo siento por vosotros, los jóvenes, porque yo ya tengo mi vida hecha. Pero yo lo siento por vosotros, los jóvenes, porque las vais a pasar canutas", ha avisado la mujer. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y en abril publicaré mi primera novela, 'Agua Pasada' (Maeva Ediciones). He sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

EL HUFFPOST PARA instituto PULEVA de nutrición

Más de Virales

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos