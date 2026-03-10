Le preguntan a una mujer mayor si con Franco se vivía mejor y el aviso que lanza es para ponerlo en todos los institutos 

El estudio que publicó en octubre el Centro de Investigación Sociológicas (CIS) tenía datos tan contundentes que todavía ahora, seis meses después, siguen provocando debate. Especialmente una cifra trae cola aún: el 19% de los jóvenes españoles de 18 a 24 años cree que durante la dictadura de Franco fueron unos años "buenos" o "muy buenos" para el país y para todos sus ciudadanos.

Historiadores, rostros conocidos y políticos llevan semanas opinando sobre ese dato. Y también los mayores, que vivieron con plena consciencia la dictadura, se pronuncian a menudo sobre ello.

Entre ellos está Rosarito, una mujer que en el podcast Charla de divorciadas ha dado respuesta a todos aquellos jóvenes que proclaman 'Viva Franco' o afirman que 'Con Franco se estaba mejor'.

"Que vengan y me pregunten a mí"

"Que vengan y me pregunten a mí. Nosotros íbamos al cine y salíamos ya tarde. Una peseta, dos películas. Íbamos al cine los amigos. Había algunos que vivían más lejos y la Guardia Civil los había cogido alguna vez que iban a su casa desde el cine: '¿Dónde vais a estas horas? No, que venimos del cine. '¡Que no me contestes!' Dice: 'Si usted me ha preguntado'. Y le daban dos hostias y se quedaban con ellas", ha recordado la mujer.

La entrevistadoras, jóvenes, le han planteado: "¿Para qué preguntan entonces?". "Para eso, para darles dos hostias. Ahora es diferente. Pero antes no había excusas. Yo veía que cogían a los hombres y los ataban a las anillas donde ataban los caballos y les pegaban unas palizas que se fastidiaban", ha insistido Rosarito.

"Las vais a pasar canutas"

"Por eso te digo, que así se vivía con Franco. Así. Eso lo he vivido yo. O los padres no saben explicarle a los hijos o los padres piensan como ellos. No tienen información ninguna, porque si tuvieran información... yo no había nunca a ningún lado de vacaciones. Y ahora las niñas os vais de vacaciones con vuestros padres. Eso no se podía hacer", ha reiterado.

"Gracias a dios todo eso se fue y yo siento muchísimo que entren los granujas que dicen que van a entrar. Y lo siento por vosotros, los jóvenes, porque yo ya tengo mi vida hecha. Pero yo lo siento por vosotros, los jóvenes, porque las vais a pasar canutas", ha avisado la mujer.