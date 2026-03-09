Ya es oficial: la UE da luz verde al mayor proyecto ecologista de la historia en España para blindar 26.200 hectáreas de humedales con una inversión de 29,7 millones de euros

La Comisión Europea ha anunciado este lunes la inversión de más de 103 millones de euros en siete proyectos ecologistas estratégicos europeos que contarán con financiación procedente del programa LIFE, el programa de financiación de la Unión Europea destinado íntegramente a alcanzar objetivos en materia de medioambiente, clima y energía limpia.

A través de un comunicado, la Comisión Europea ha subrayado que los proyectos seleccionados "contribuirán a reforzar la estabilidad económica, los sistemas alimentarios y los ecosistemas medioambientales, al tiempo que mejorarán la salud pública y la calidad de vida en todo el continente".

De esos siete proyectos, el más ambicioso tendrá lugar en España: LIFE HumedalES. Desde la Comisión Europea han destacado que "es el mayor proyecto jamás financiado en el marco del Programa LIFE".

En concreto, LIFE HumedalES tiene como objetivo restaurar alrededor de 26.200 hectáreas de humedales en 107 lugares de la Red Natura 2000, mejorando la protección contra inundaciones, la seguridad hídrica y la biodiversidad. El proyecto recibirá 29,7 millones de euros de financiación de la Unión Europea.

284 actuaciones en humedales

El proyecto LIFE HumedalES fue presentado el pasado mes de febrero por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). En una nota de prensa, el ministerio precisó que, en el marco del proyecto, durante los próximos 10 años se restaurarán más de 26.200 hectáreas. En total, se pondrán en marcha 284 actuaciones en humedales situados en 107 espacios de la Red Natura 2000 en las 17 comunidades autónomas.

Para desarrollar este extenso programa de actuaciones, el proyecto LIFE Humedales cuenta con un presupuesto inicial de 160,5 millones euros. De esa cifra, 96 millones los aporta el MITECO; 34,5 millones los socios del proyecto y 30 millones la Comisión Europea. Asimismo, se espera la movilización de hasta 111 millones de fondos complementarios durante el periodo de actuación del proyecto, de los cuales ya se han comprometido 26 millones. Todo ello sumará un presupuesto global de más de 271 millones.

"Proteger los humedales no es solo cuestión de ecología, es seguridad hídrica, resiliencia, salud pública, economía verde. Es justicia intergeneracional. Creemos en un país que crece cuidando lo que es de todos, que genera prosperidad mejorando el medioambiente y liderando de manera conjunta", resaltó la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante la presentación del proyecto LIFE HumedalES.