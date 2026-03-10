Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Irene Montero manda un claro mensaje tras lo ocurrido con Sarah Santaolalla en 'En boca de todos'
Virales
Virales

Irene Montero manda un claro mensaje tras lo ocurrido con Sarah Santaolalla en 'En boca de todos'

La dirigente de Podemos ha sido contundente. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
Imagen de archivo de la eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero.
Imagen de archivo de la eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero.Alejandro Martínez Velez / Europa Press via Getty Images

Irene Montero se ha pronunciado en redes sociales sobre lo ocurrido en el programa En boca de todos con Sarah Santaolalla y Antonio Naranjo. La tertuliana ha salido de forma abrupta del programa de Nacho Abad tras una discusión a cuenta de su altercado con Vito Quiles. 

"Lo primero que le preguntaría a Sarah es si vas a seguir con el cabestrillo puesto", le ha dicho el tertuliano en tono sarcástico. "Hasta que el informe médico así lo pida", ha respondido Santaolalla, que ya sabía por dónde iba la cosa. 

"No puedo mirar para otro lado después de publicarse que Marlaska te ha puesto escoltas", le ha espetado el periodista, que ha leído en directo una noticia de ABC donde se dice que Interior le ha puesto escolta a Santaolalla. 

Una "situación privada"

La analista ha señalado, visiblemente molesta, que esto es "es una situación privada": "Yo no vengo a hablar de mí, no vengo a esto, eh. Yo no hablo de la vida de los demás y yo no he visto esa noticia". 

"Este tema no está en escaleta, pero no voy a censurar a Antonio", le ha dicho Abad a Santaolalla, que ha pedido a dirección dejar el tema porque afectaba a su ámbito privado. 

"¿Qué es esto? Si no está en escaleta, no está para nadie. No he venido a esto, no he venido a esto. ¿Me piro? ¿A poner al mismo nivel a agresor y a víctima?", ha explotado finalmente Santaolalla que, al borde del llanto, se ha ido del plató de Cuatro. 

El vídeo, de unos cinco minutos de duración, ha corrido como la pólvora por las redes sociales y ha llegado hasta Irene Montero, líder de Podemos y exministra de Igualdad, que ha salido en defensa de la analista. 

"Normalizar la violencia política y hacerlo pasar por una 'opinión más' como se hace aquí es el caldo de cultivo para que la violencia vaya a más. Organicémonos amigas porque quienes se tienen que ir son ellos, no nosotras. Todo mi apoyo", ha escrito Montero, mencionando a Santaolalla. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA instituto PULEVA de nutrición

Más de Virales

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos