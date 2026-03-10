Irene Montero manda un claro mensaje tras lo ocurrido con Sarah Santaolalla en 'En boca de todos'

Irene Montero se ha pronunciado en redes sociales sobre lo ocurrido en el programa En boca de todos con Sarah Santaolalla y Antonio Naranjo. La tertuliana ha salido de forma abrupta del programa de Nacho Abad tras una discusión a cuenta de su altercado con Vito Quiles.

"Lo primero que le preguntaría a Sarah es si vas a seguir con el cabestrillo puesto", le ha dicho el tertuliano en tono sarcástico. "Hasta que el informe médico así lo pida", ha respondido Santaolalla, que ya sabía por dónde iba la cosa.

"No puedo mirar para otro lado después de publicarse que Marlaska te ha puesto escoltas", le ha espetado el periodista, que ha leído en directo una noticia de ABC donde se dice que Interior le ha puesto escolta a Santaolalla.

Una "situación privada"

La analista ha señalado, visiblemente molesta, que esto es "es una situación privada": "Yo no vengo a hablar de mí, no vengo a esto, eh. Yo no hablo de la vida de los demás y yo no he visto esa noticia".

"Este tema no está en escaleta, pero no voy a censurar a Antonio", le ha dicho Abad a Santaolalla, que ha pedido a dirección dejar el tema porque afectaba a su ámbito privado.

"¿Qué es esto? Si no está en escaleta, no está para nadie. No he venido a esto, no he venido a esto. ¿Me piro? ¿A poner al mismo nivel a agresor y a víctima?", ha explotado finalmente Santaolalla que, al borde del llanto, se ha ido del plató de Cuatro.

El vídeo, de unos cinco minutos de duración, ha corrido como la pólvora por las redes sociales y ha llegado hasta Irene Montero, líder de Podemos y exministra de Igualdad, que ha salido en defensa de la analista.

"Normalizar la violencia política y hacerlo pasar por una 'opinión más' como se hace aquí es el caldo de cultivo para que la violencia vaya a más. Organicémonos amigas porque quienes se tienen que ir son ellos, no nosotras. Todo mi apoyo", ha escrito Montero, mencionando a Santaolalla.