La reacción de Ana Obregón tras ser relacionada con Jeffrey Epstein: "Me repugna. Me hierve la sangre"

Ana Obregón y Jeffrey Epstein fueron amigos. Sí, el criminal sexual no fue solo íntimo de Donald Trump y de Andrés Mountbatten-Windsor, sino que mantuvo una amistad a principios de los años 80 con Ana Obregón, que por aquel entonces vivía en Estados Unidos para cumplir su sueño de ser actriz.

El NYT desvela además en un reportaje sobre el origen de la fortuna del pedófilo el papel que tuvo Ana Obregón en la construcción del patrimonio que atesoró Epstein: "Durante su aventura con Obregón, la firma Drysdale Securities se desmoronó. Los Obregón, junto con otras familias españolas adineradas, pronto contrataron a Epstein para que les ayudara a encontrar sus millones desaparecidos".

Epstein dio con el dinero en una sucursal de un banco canadiense en las islas Caimán, por lo que los Obregón y otros millonarios le pagaron bien.

Ana Obregón y Jeffrey Epstein. Getty Images

Tras el revuelo generado Ana Obregón habló sobre su relación con Epstein en Y ahora Sonsoles, programa en el que colabora: "Estoy flipando, no es plato de buen gusto. Este es un tema delicado. La relación financiera no me consta. No puedo decir nada. Puedo hablar de Jeffrey como persona, al que yo conocí antes de que se descubriera que era un hijo de su...", señaló la actriz.

"Llegó un momento en el que le cogí un cariño enorme. Estaba sola con 21 años en Nueva York, estudiando mi sueño, te aparece como un príncipe, guapo, con dinero, que te enseña...", añadió Obregón, que recordó que por aquellos años salía con Miguel Bosé.

¿Hubo algo entre ellos? La bióloga explicó que en una cena él quiso tener un acercamiento, pero ella le rechazó: "Jeffrey, contigo no va a haber nada". Epstein lo aceptó y dijo que se conformaba con que fueran amigos. "No tuvimos ni una noche de amor y te lo juro por lo que quieras. Soy muy brujita y yo igual interiormente tenía una premonición en la que se iba a convertir este hombre".

Ana Obregón en noviembre del pasado 2023 JUAN NAHARRO vía Getty Images

En ese sentido, Obregón comentó que le da la sensación de que no quiso nada con él porque cree "que las mujeres tenemos un sexto sentido. No sé si ya estaba con ese comportamiento repugnante que hizo después. Yo eso no lo he visto".

Ana Obregón se quedó dos semanas en su casa viviendo mientras encontraba su propio apartamento: "Estuve dos semanas en su casa. Venían muchísimas chicas, pero ahí no dormía nadie. Tenía miles de chicas que le acosaban. Un día abro la puerta y aparecen tres rubias. Me sentía la cucaracha. Un tío con dinero, en Nueva York".

Sonsoles Ónega recuerda que en su autobiografía, publicada en 2012, le describió como el hombre perfecto del que no se enamoró, ante lo que Obregón exclamó: "¡Qué fuerte! ¡Qué asco! Está escrito antes de que se destapara que este hombre era un ser repugnante. Conmigo no lo fue, ese es el dolor".

Quiso ponerse en contacto con él cuando lo acusaron para decirle lo repugnante que era y mandarle este mensaje: "Te he presentado a mis padres, a mis hermanos, te he llevado a mi casa. Eres repugnante". Nunca lo hizo, pero la amiga que les presentó en su momento sí lo hizo y Epstein le contó que tenía miedo. Después apareció muerto en su celda.

Epstein y Trump en una de las imágenes publicadas por los demócratas Demócratas de la Cámara de Representantes

"Desde aquí condenar a todos los pedófilos. He contado todo. He dicho todo lo que sé. No voy a volver a hablar del tema porque me repugna. Me repugna haber sido su amiga. Me hierve la sangre", finalizó Ana Obregón.

Lo que dijo Ana Obregón de Epstein en 2021

Cuatro años antes, Ana Obregón había sido preguntada por su vínculo con Epstein en una entrevista con Vanity Fair en 2021: "Era mi mejor amigo en Nueva York. Hace un par de años me llamó mi representante para contarme que había una periodista de The Wall Street Journal que quería hablar conmigo porque estaban preparando un documental sobre Epstein. Yo dije que no quería hablar de nada. Pensé: 'A ver si ahora me vienen a matar a mí'".

"Jeff era maravilloso. Era un genio. Con 28 años ya era supermillonario. No sabes cómo se portó conmigo. Me llamaba a las 6:30 de la mañana todos los días para desayunar, porque ahí abre todo prontísimo. Y allá que iba. Éramos íntimos. Me ayudaba en todo. Íbamos para acá, para allá. Luego yo cogía el Metro para ir al Actors Studio y él me mandaba la limusina. A mí me daba vergüenza que me vieran mis compis y me bajaba una manzana antes", expresó Ana Obregón.

La actriz Ana Obregón, en la presentación del libro 'El chico de las musarañas' el 7 de junio de 2023 en Madrid. GTRES

Ambos se conocieron en una fiesta: "me lo presentaron y conectamos enseguida. Vinieron mis hermanas a verme y todo el día con ellas por Nueva York. Tocaba el piano de cine. ¡Si vino a verme a Madrid y le presenté a mis padres! ¡Varias veces! En Nueva York siempre íbamos un grupo de cuatro: Jeff, Ludovico, que murió de sida, Anna Chu, que era sobrina de Marlon Brando, y yo".

"Estoy un día en Miami, cuando viví allí, por 2014, y empiezo a ver una serie de un tío que se lleva a chicas jóvenes a su casa y le dan masajes y se acuesta con ellas. Y pienso: 'Mira qué guarro' Y de repente veo: Jeffrey Epstein. '¡No me lo puedo creer!' Llamo a mi hermana: 'Amalia, no te lo vas a creer'. Casi me muero. ¡Había estado en la cárcel!"

"Y a los pocos días voy a hacerme unas fotos para la revista People o no sé para qué, y me ponen una estilista... ¡Era Anna Chu! ¿Tú te lo crees? Le digo: 'Anna, ¿te has enterado de lo de Jeff? ¿Será verdad?'. Decidimos localizarlo y Anna lo consiguió. Estuve a punto de ir a su casa, pero en el último momento me rajé", declaró en su momento Ana Obregón.