Todo lo que debes saber sobre el abono único de transporte para todo el país por 60 euros 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes durante una rueda de prensa para hacer balance del año 2025 la creación de un abono de transporte único por 60 euros al mes ——30 para menores de 26 años— que se podrá adquirir a partir de la segunda semana de enero de 2026. La medida se aprobará junto a la extensión de las ayudas vigentes al transporte y que estará disponible en enero.

El abono permitirá viajar por este precio en toda la red de cercanías, trenes de media distancia y autobuses de la red estatal. "Estamos hablando de dos millones de personas a las que cada mes les costará menos llegar a su empleo, a su hogar y también a su día a día. Es una apuesta muy rotunda por la movilidad sostenible y también por la clase media y trabajadora", ha dicho el presidente.

Pero, ¿esto incluye también otros transportes como el metro e el autobús urbano de mi ciudad? ¿Y las bicis? En El HuffPost respondemos a todas las dudas sobre este nuevo abono.

¿Qué incluye el abono único de transporte?

En palabras del líder del Ejecutivo, este abono permitirá a la ciudadanía española viajar a través de todos los trenes de Cercanías, media distancia y autobuses de la red estatal.

¿Qué trenes de media distancia entran?

Puedes consultar aquí los trenes de media distancia que entrarían en el abono.

¿Está el AVE incluido en este abono de transporte?

No. El AVE no estará incluido dentro de ese abono puesto que sólo entran por el momento los transportes anunciados (trenes de cercanías y media distancia)

¿Qué buses entran en el abono?

No se sabe con certeza qué autobuses de titularidad estatal entran en este nuevo abono. A modo de referencia, esta es la red pública de buses que había en 2023. Las rutas exactas se conocerán en los próximos días.

¿Entra el Metro o autobuses interurbanos?

Sánchez ha hecho un llamamiento a las comunidades autónomas y entidades locales para que se adhieran y faciliten "el acceso asequible al transporte público en todo el país". En otras palabras, dependerá de las comunidades autónomas y los ayuntamientos que sus servicios de transporte públicos puedan incluirse también en este abono.

¿Y qué pasa con las islas?

Por lo que ha anunciado Pedro Sánchez, las islas no se podrán ver beneficiadas de este nuevo abono.

¿Entran las bicis?

Como es competencia municipal, por el momento no entra dentro del abono. Habrá que esperar a qué posiciones adoptan los diferentes ayuntamientos.