Que dice Trump que hacerse un mega salón de baile en la Casa Blanca es un asunto de seguridad nacional

La obra del salón de baile de la Casa Blanca y el Ala Este, vista desde el Monumento a Washington, el 26 de noviembre de 2025.

El baile es política. Sirve para defender identidades nacionales morales y religiones, o para lo contrario, para refrenarlas y cambiarlas por otras. Sirve para entretener a las visitas y destensar lazos diplomáticos. Sirve para denunciar y señalar, también. Lo que no sabíamos es que puede ser, además, una cuestión de seguridad nacional.

Nos lo ha tenido que descubrir el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha afirmado en una presentación judicial que su proyecto de construcción del salón de baile de la Casa Blanca debe continuar por razones de seguridad nacional. "Inexplicables", dice la agencia Associated Press. Añade además, en un texto conocido esta madrugada, que una organización de conservacionistas que quiere detener las obras no tiene legitimidad para demandar.

La presentación llega en respuesta a una queja presentada el viernes pasado por el National Trust for Historic Preservation pidiendo a un juez federal que detenga el proyecto del presidente (un espacio para casi mil invitados), hasta que pase por múltiples revisiones independientes y un período de comentarios públicos y obtenga la aprobación del Congreso.

Aún más obras

En el expediente, de 36 páginas, el Gobierno incluye ahora una declaración de Matthew C. Quinn, subdirector del Servicio Secreto de EEUU, la agencia responsable de la seguridad del presidente y otros altos funcionarios, quien afirmaba que aún se requieren más obras en el sitio del antiguo Ala Este de la Casa Blanca para cumplir con los requisitos de seguridad de la agencia.

El expediente no explica, según AP, las preocupaciones específicas de seguridad nacional a las que se refiere. El Ejecutivo se ha ofrecido a compartir información clasificada con el juez en un entorno privado y en persona, sin la presencia de los demandantes.

El Ala Este estaba situada encima de un búnker de operaciones de emergencia para el presidente, abunda el citado medio.

Quinn afirma que incluso una suspensión temporal de la construcción "obstaculizaría consecuentemente" la capacidad de la agencia de cumplir con sus obligaciones legales y su misión protectora.

Se ha programado una audiencia sobre el caso para este martes, en un tribunal federal en Washington.

Rápido y sin explicaciones

La respuesta del gobierno ofreció la visión más completa hasta el momento del proyecto de construcción del salón de baile, incluida una ventana a cómo fue aprobado tan rápidamente por la burocracia de la Administración Trump y su alcance en expansión.

Los documentos presentados afirman que los planos finales del salón de baile aún no se han finalizado, a pesar de la continua demolición y otros trabajos para preparar el terreno para su eventual construcción. Las obras subterráneas continúan, explica John Stanwich, enlace del Servicio de Parques Nacionales con la Casa Blanca, y está previsto que los trabajos de cimentación comiencen en enero. La construcción sobre el terreno "no se prevé que comience hasta abril de 2026, como muy pronto", escribió.

El Fideicomiso Nacional para la Preservación Histórica no respondió a los mensajes de correo electrónico solicitando comentarios.

La semana pasada, el grupo financiado con fondos privados solicitó al Tribunal de Distrito de Estados Unidos que bloqueara el proyecto de Trump. "Ningún presidente tiene permitido legalmente demoler partes de la Casa Blanca sin revisión alguna, ni el presidente Trump, ni el presidente Biden, ni ningún otro", afirma la demanda. "Y ningún presidente tiene permitido legalmente construir un salón de baile en propiedad pública sin dar al público la oportunidad de opinar", ahonda.

Todo lujo

Trump hizo demoler el Ala Este en octubre como parte de su plan para construir un salón de baile de 27.432 metros cuadrados con un costo estimado de 300 millones de dólares y capacidad para unas 1.000 personas antes de que termine su mandato en enero de 2029. Afirma que los presidentes que lo precedieron desde hace mucho tiempo han querido un espacio para eventos más grande que las salas que actualmente tiene la Casa Blanca y que el salón de baile pondría fin a la práctica de entretener a dignatarios extranjeros visitantes en grandes pabellones temporales en los terrenos del sur.

Básicamente, pretende emular el salón privado de que ya dispone en Mar-a-Lago, su residencia de Florida, cuando no estaba en la Torre Trump de Nueva York, antes y después de su primer mandato en Washington.

El Fideicomiso afirma que los planos deberían haberse presentado a la Comisión Nacional de Planificación de la Capital, la Comisión de Bellas Artes y el Congreso antes de tomar cualquier medida. La demanda señala que el Fideicomiso escribió a dichas entidades y al Servicio de Parques Nacionales el 21 de octubre, tras el inicio de la demolición del Ala Este, instando a la suspensión del proyecto y solicitando a la administración que cumpliera con la ley federal, pero no recibió respuesta.

El porqué de la demanda

La demanda cita varios estatutos y reglas federales que detallan el papel que desempeñan la comisión de planificación y bellas artes y los legisladores en los proyectos de construcción del gobierno de Estados Unidos.

La Administración argumentó en su respuesta que el presidente tiene la autoridad para modificar la Casa Blanca e incluyó el extenso historial de cambios y ampliaciones realizadas a la Mansión Ejecutiva desde su construcción hace más de 200 años. También afirmó que el presidente no está sujeto a los estatutos citados por los demandantes.

Los abogados del Departamento de Justicia declararon en la presentación que las alegaciones del demandante sobre la demolición del Ala Este son irrelevantes, ya que el derribo es irreversible. La administración también argumenta que las alegaciones sobre futuras construcciones son infundadas, ya que los planos no son definitivos.

La Administración también sostiene que el Fideicomiso no puede demostrar un daño irreparable, ya que no se prevé que la construcción sobre el suelo se realice hasta la primavera. Argumenta que las revisiones solicitadas en la demanda, así como las consultas con la Comisión Nacional de Planificación de la Capital y la Comisión de Bellas Artes, "pronto comenzarán sin la intervención de este Tribunal".

El proyecto del salón de baile de Trump ha provocado críticas en las comunidades de preservación histórica y arquitectura, y entre sus adversarios políticos, pero la demanda es el esfuerzo más tangible hasta el momento para alterar o detener sus planes para una ampliación que en sí misma sería casi el doble del tamaño de la Casa Blanca antes de que se derribara el Ala Este.

En 2000, el Plan de Diseño Integral del Servicio de Parques Nacionales para la Casa Blanca identificó por primera vez la necesidad de un espacio para eventos más grande para abordar un aumento en el número de visitantes y proporcionar un lugar adecuado para eventos importantes, según la presentación de la administración.