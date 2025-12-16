Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Una profesora comparte la nota que le ha dejado su alumno de educación especial y varias madres le responden: "Gracias por lo que haces"
Una profesora comparte la nota que le ha dejado su alumno de educación especial y varias madres le responden: "Gracias por lo que haces"

Una maravilla. 

La labor de los docentes en España es impagable. Millones de profesores se levantan cada día para educar a millones de niños que ven en ellos referentes que les pueden ayudar en el día a día a ser mejores personas. 

En el caso de Raquel, profesora de educación especial, todo esto se multiplica por la gran dedicación que hay detrás de cada uno de estos alumnos que requieren de un poco más de atención. 

Esta docente ha compartido la nota que le ha dejado un alumno de 17 años de educación especial porque era su cumpleaños: "Trabajo en un cole de educación especial y hoy cumple 17 uno de mis alumnos. Me ha dado esta carta y el chocolate. (Les suele costar expresarse, por escrito mucho más. Tiene mucho mérito)". 

Y la carta dice: "Hola Raquel, hoy es mi cumple y he traído una chocolate barra pero es grande y es Nestlé, espero que te guste el regalo y tú eres el mejor auxiliar de todo el cole. Te quiero mucho Raquel. Yo nunca te dejaré. Quiero estar contigo para siempre, te quiero mucho Raquel". 

Alguna madre ha respondido dando las gracias: "Como mamá de una nena con discapacidad. GRACIAS POR LO QUE HACES. Para los padres y madres, sois tan importantes. Gracias, siempre". 

Reacciones de familiares

Otra persona le ha dicho: "Y en este momento, cuando crees que el mundo 'no merece ser salvado', aparece un acto de AMOR REAL, de el de antes, que te hace reconciliarte con una pequeña parte de la humanidad". 

"Como hermana de 2 chicos con discapacidad, gracias por ellos y por nosotros que también recibimos el trabajo y cariño de profesionales como tú.Un cielo a todos y todas", le ha comentado otra mujer con todo el respeto del mundo. 

A lo que la docente ha respondido: "Tratarnos bien por fa, hay muchas familias muy desagradables y nosotras hacemos nuestro trabajo de mil amores con los chicos pero aguantamos muchas cosas de familiares que no es justo". 

