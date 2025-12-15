Multan a Claudio, jubilado de 72 años y ex técnico informático, por arreglar el bache de su calle por su cuenta: deberá volver a hacerlo

En ocasiones, la administración pública actúa de una forma tan lenta para solventar problemas que llega a desesperar. Un buen ejemplo de ello es lo ocurrido en Italia, donde Claudio Trenta, un jubilado de 72 años y ex técnico informático, ha decidido arreglar por su cuenta un bache que había en su calle. Sin embargo, no todo ha salido como él esperaba, ya que ha sido multado por haber llevado a cabo la reparación sin contar con permiso para ello.

Los hechos han tenido lugar en el municipio italiano de Barlassina. El hombre envió varias cartas al ayuntamiento de la localidad para solicitar a las autoridades que pusieran solución al mencionado bache, presente en un paso de peatones. Ante la falta de respuesta, Claudio optó por tapar el bache poniendo un parche de alquitrán.

En declaraciones al medio de comunicación italiano Corriere della Sera, Claudio Trenta ha explicado que "durante unos tres meses envié avisos al ayuntamiento, envié fotos a la oficina técnica y a la policía municipal, y como no lo reparaban, escribí al prefecto y a los carabineros de la comisaría de Seveso por correo electrónico certificado, preguntando si este correo podía servir como denuncia por incumplimiento de actos oficiales.

"Pensé que se darían prisa en repararlo, pero después de una semana seguía ahí. Entonces compré un saco de alquitrán, lo cerré a finales de abril e hice una publicación en Facebook, básicamente me denuncié a mí mismo, pero lo hice hace veinte días y ahora me encuentro con una multa de 900 euros. Creen que me van a poner en apuros, pero no saben en qué se han metido", ha añadido el jubilado de 72 años.

En concreto, el hombre ha recibido una multa de casi 900 euros por infringir el código de circulación. La cantidad es reducible a poco más de 600 euros si la abona en un plazo de cinco días desde su recepción. No obstante, Claudio se niega a pagar la multa. "Me han puesto la máxima sanción, pero ¿cómo voy a pagar una cantidad así por tapar un bache? ¡Yo no lo he abierto, lo he tapado! Así no me están dando una lección, se están burlando de mí", ha subrayado.

"Voy a presentar una contrademanda contra el ayuntamiento"

En el acta sancionadora también se le exige a Claudio Trenta que devuelva la carretera a su estado original. En consecuencia, debería quitar el parche de alquitrán para así cumplir con la "obligación de eliminar las obras ilegales". Sin embargo, el jubilado promete iniciar una lucha legal contra el consistorio. "Si piensan que soy un idiota, perdónenme el término, se equivocan mucho. Me han provocado y ahora voy a presentar una contrademanda contra el ayuntamiento por omisión de actos de oficina", ha expresado el hombre.