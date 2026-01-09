Vídeo en directo: Montero presenta la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica 

El Ministerio de Hacienda va proponer elevar la parte de la recaudación del IRPF y el IVA que el Estado cede a las comunidades autónomas, que pasaría del 50% actual al 55% y el 56,5%, respectivamente, según fuentes conocedoras del pacto ente el Gobierno y ERC.
