Vídeo en directo: Montero presenta la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica
Vídeo en directo: Montero presenta la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica 

El Ministerio de Hacienda va proponer elevar la parte de la recaudación del IRPF y el IVA que el Estado cede a las comunidades autónomas, que pasaría del 50% actual al 55% y el 56,5%, respectivamente, según fuentes conocedoras del pacto ente el Gobierno y ERC.

Redacción HuffPost