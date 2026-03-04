Preguntan a Rosalía qué es lo que más aprecia de un hombre y su respuesta da mucho que hablar

Rosalía vive uno de los momentos más dulces o, más bien, celestiales. El pasado sábado protagonizó una de las actuaciones más recordadas de la historias de los premios BRIT con una versión tecno de Berghain junto a Björk, donde hizo historia al ser la primera española en hacerse con el premio a Mejor artista internacional por encima de nombres como Bad Bunny o Taylor Swfit. Además, se encuentra ultimando los detalles para su gira Lux, que comenzará en menos de dos semanas en Lyon (Francia).

Como parte de la promoción de este aplaudido disco, la catalana ha protagonizado una charla de la mano de Spotify, en el marco de las producciones 'Spotify Presenta', junto a la escritora argentina Mariana Enríquez, que fue grabada en diciembre en la cafetería Los Galgos de Buenos Aires el pasado mes de diciembre, generando gran revuelo en redes.

A lo largo de su charla-café, ambas han reflexionado sobre su proceso creativo, pero también respondieron a lo que se conoce como el cuestionario Proust, una serie de 30 o 36 preguntas que indagan en la psicología y los gustos personales y que buscan, según el autor del siglo XIX, busca mostrar la "verdadera naturaleza, valores y gustos de una persona".

Una de esas preguntas era "¿cuál es la cualidad que más admira de un hombre?" a lo que Rosalía respondió con un contundente "que sea gay", que ha sido muy comentado en redes sociales y que provocó la risa de Enríquez, que admitió que estaba de acuerdo con su crtiterio.

No obstante, la catalana ha destacado que el cuestionario distinga entre hombres y mujeres a la hora de abordar esta cuestión. "La primera cosa que pensaría sería 'qué cualidad te llama más la atención de la gente, de una persona", matizó la artista, ante lo que Enríquez bromeó con que eran "muy binarios en esta época".

Rosalía no dudó en preguntarle a Enríquez cuál sería la cualidad que ella destacaría en una mujer. "Que tenga sentido del humor, creo que hay que reírse de una misma porque nos bombardean y nos meten tantas cosas en la cabeza y responsabilidades...", explicó la autora de libros como Nuestra parte de la noche.

El vínculo de Rosalía con Enríquez

Esta no es la primera vez que la catalana se ha relacionado a Rosalía con la creación de la escritora argentina. De hecho, el pasado mes de diciembre durante su estancia en Brasil, la catalana compartió una serie de imágenes entre las que se encontraba su bolso y todo lo que llevaba en él y se encontraba un libro de la autora de Las cosas que perdimos en el fuego.

Enríquez, por su parte, no ha escondido su admiración hacia Rosalía, tal y como hizo el pasado mes de noviembre en una entrevista con El buscador. "Estoy entrando en una obsesión con ese disco porque además ella nombró a sus santas que la inspiraron. Juana de Arco, Hildegarda de Bingen, y yo tengo como unas santitas, que son otras, Leonora Carrington, Leonor Fini, las artistas surrealistas que a mi me vuelven loca. Y me entré a obsesionar. Locura. Afinidades. Ver a otra mujer loca que dice: esta canción la canté en francés por Juana de Arco", destacó.

La autora destacó especialmente la filia de Rosalía por todo el imaginario religioso y de santas que la han inspirado para este disco. "Ver una persona que tiene esas referencias locas y que se hace su altarcito y sus santerías con cosas y decir ‘te entiendo tu sensibilidad y seamos amigas", añadió.