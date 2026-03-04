Si el Estrecho de Ormuz se cierra por el conflicto en Irán, el gran beneficiado podría ser Putin mientras Europa paga la factura

El cierre del estrecho de Ormuz, por donde pasan a diario millones de toneladas de crudo, podría tener consecuencias graves en el comercio y panorama energético mundial, y por ende, en tu bolsillo, sobre todo en Europa, receptor de la gran mayoría del petróleo iraní (tercer productor mundial).

Mientras Irán da por cerrado el estrecho, las consecuencias para el mercado energético global ya se dejan notar, sobre todo con una subida del precio del barril, que tras el cierre de cotización volvió al mercado directamente en los 100 dólares y que actualmente se sitúa por encima de los 80 dólares.

Y, aunque Moscú no esté implicado directamente en el conflicto, el principal beneficiado económico podría ser Vladimir Putin. Europa, en cambio, sería una de las regiones más perjudicadas por el encarecimiento del crudo.

El petróleo sigue siendo el combustible central de la economía mundial. Cerca del 20% del suministro global pasa por el estrecho de Ormuz. Si esa vía estratégica quedara bloqueada durante semanas o meses, el impacto sería fuerte: menos oferta, precios al alza y una nueva crisis energética global.

Un balón de oxígeno para el Kremlin



En Moscú ya se habla abiertamente del escenario. Kirill Dmitriev, responsable de un fondo de inversión ruso y figura habitual en negociaciones internacionales, ya había anticipado en redes sociales que el barril podría superar los 100 dólares si Ormuz se bloqueaba. Dicho y hecho.

Para el Kremlin podría ser una bendición. Rusia atraviesa un momento financiero delicado tras más de cuatro años de guerra en Ucrania. Los ingresos por materias primas cayeron hasta 125.000 millones de dólares (unos 107.600 millones de euros) el año pasado, muy lejos de los más de 300.000 millones registrados en 2022. El déficit presupuestario ruso alcanzó el 2,6% en 2025 y las previsiones apuntaban a un deterioro mayor en 2026.

El problema no es solo el contexto global, con una economía mundial más débil y precios del crudo contenidos. También pesan las sanciones. Donald Trump impuso nuevas restricciones a grandes petroleras rusas como Rosneft y Lukoil. Además, la presión estadounidense sobre India redujo las compras de crudo ruso.

Como consecuencia, el petróleo ruso de los Urales ha tenido que venderse con fuertes descuentos. En febrero, ese descuento alcanzó los 28 dólares por barril, el mayor desde principios de 2023. En la práctica, Moscú llegó a ingresar apenas 40 dólares por barril cuando necesitaría en torno a 59 dólares de media en 2026 para equilibrar sus cuentas.

La guerra en Ucrania depende del crudo



La financiación del esfuerzo bélico ruso depende en gran medida de esos ingresos energéticos. Hasta ahora, el Kremlin ha evitado una movilización masiva para no provocar malestar interno y ha recurrido a voluntarios, elevando las primas de contratación hasta superar los 50.000 dólares por soldado en algunos casos.

Un aumento sostenido del precio del petróleo aliviaría esa presión. Si el mercado global entra en déficit por la interrupción del suministro desde Oriente Medio, los descuentos aplicados al crudo ruso podrían reducirse. Economistas como Benjamin Hilgenstock, del Instituto KSE de la Escuela de Economía de Kiev, advierten que la escasez "aumentaría la desesperación de los compradores y reforzaría la posición negociadora de Rusia", según apunta al diario alemán Spiegel.

A corto plazo, Moscú podría colocar cargamentos que actualmente permanecen en el mar por falta de clientes. A medio plazo, si el cierre de Ormuz se prolonga durante meses, el petróleo ruso podría volver a ser considerado indispensable en determinados mercados.

Europa, la gran damnificada



Una vez más, una Europa cada vez más debilitada y dependiente, le toca la peor parte. Mientras Rusia ingresaría más por cada barril exportado, Europa afrontaría un nuevo shock energético. El encarecimiento del crudo se trasladaría rápidamente a los combustibles, la industria y la inflación. Ya lo estarás notando al ir a repostar.

Tras la crisis energética de 2022, la UE diversificó proveedores y redujo su dependencia directa del petróleo ruso. Pero el mercado es global: un aumento brusco de precios afecta a todos los compradores. Con el barril por encima de los 100 dólares, el coste para economías importadoras netas es inmediato.

Todo dependerá de la duración de la crisis. Si la tensión se rebaja en pocas semanas, el mercado podría estabilizarse. Pero si el estrecho de Ormuz permanece cerrado durante meses, el equilibrio energético mundial cambiaría y Rusia tendría una oportunidad inesperada para reforzar su posición financiera en plena guerra.