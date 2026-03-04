El IBEX abre reduciendo las pérdidas tras el ataque a Irán y las amenazas de Trump a España

La Bolsa española reduce las pérdidas iniciales de este miércoles y tras la apertura se deja un leve 0,13%, con lo que intenta el rebote tras dos jornadas de fuertes correcciones ante la incertidumbre geopolítica y económica que ha desatado la ofensiva conjunta lanzada por EEUU e Israel contra Irán desde el pasado sábado.

Mientras Europa sube, el IBEX 35, el principal selectivo español, se deja ese 0,13%, hasta los 17.009,6 puntos. En el año, el indicador pierde el 1,73%. En el mercado español, IAG lidera las ganancias, con un alza del 2,82%; seguido de Solaria, el 2,07%; y Amadeus, el 1,56%.

Iberdrola también suma el 0,68%, BBVA el 0,25% y Telefónica el 0,20%; mientras que Inditex se deja el 0,31% y Santander el 0,10%. Repsol, que en las últimas sesiones había destacado por la subida del precio del crudo, baja el 1,45%. No obstante, los valores que más caen son Bankinter, el 1,6%; y CaixaBank, el 1,5%.

El IBEX 35 no logra cotizar en positivo este miércoles. En la víspera, cerró con una fuerte caída del 4,55%, la mayor en casi un año. En dos sesiones, ha perdido más de un 7% y algo más de 66.065 millones de euros de capitalización, afectada por las tensiones en Oriente Medio.

Wall Street cerró en rojo, pero con menor impacto que en Europa

Wall Street acabó ayer en rojo, aunque con pérdidas del entorno del 1%, más moderadas que las registradas en Europa. A esta hora, los futuros sobre los principales indicadores de Wall Street adelantan nuevas caídas, aunque más suaves que las registradas en la víspera, del entorno del 0,5%.

Y ello, a pesar de que en Asia también se han impuesto hoy las ventas. El Kospi se ha desplomado el 12,06%, el principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, el 3,61%; mientras que la Bolsa de Shanghái ha cedido el 0,98% y el Hang Seng de Hong el 2,79%. En una jornada en la que el euro cotiza a 1,160 dólares, los principales mercados del Viejo Continente intentan el rebote tras dos jornadas de fuertes recortes.

Así, Fráncfort sube el 0,53%, París el 0,28%, Milán el 0,22% y Londres el 0,08%. Y ello, a la espera de conocerse datos de desempleo en la Unión Europea y de los PMI de servicios, y mientras el precio del petróleo, como el del gas, suavizan las fuertes subidas de los días previos.

El petróleo brent y el gas natural continúan subiendo

El precio de crudo brent, el de referencia en Europa, avanza el 2,63%, hasta los 83,55 dólares. El precio del gas se revaloriza el 4,78%, hasta los 56,43 euros. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que proporcionará garantías de seguros y escoltas navales para los petroleros en el Estrecho de Ormuz, y ello, después de que la Guardia Revolucionaria iraní haya advertido de que prenderán fuego a cualquier barco que intente cruzar.

Los analistas de Link Securities explican que la sesión de hoy seguirá muy condicionada por los acontecimientos en Oriente Medio, donde "cada vez parece mayor la posibilidad de que el conflicto se extienda a otros países". "La reactivación del tráfico a través de Ormuz es clave para que se estabilicen los precios del petróleo y el gas y, con ello, los mercados financieros mundiales", aseguran.

Oro y plata se recuperan de los vaivenes, con el bono español subiendo

El oro, que ayer bajó más del 4%, suma a esta hora el 1,4%, hasta los 5.159,29 dólares. La plata se incrementa el 3,29%, hasta los 84,68 dólares, después de desplomarse en la víspera el 8,23%. En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a diez años sigue subiendo. Alcanza el 2,228 %, con la prima de riesgo con Alemania en 47 puntos básicos.