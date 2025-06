Alejandro Abad es contundente con sus palabras sobre la aparición de Melody en 'El Hormiguero' y va más allá

El cantante y compositor Alejandro Abad ha publicado un vídeo en su perfil oficial de TikTok (@alejandroabadoficial) dirigiéndose directamente hacia Melody, representante de España en Eurovisión 2025, que ha vivido semanas y semanas de polémica por sus palabras en RTVE y, justo ayer, en El Hormiguero.

No es la primera vez que ha hablado del tema de estas últimas semanas, pero en esta ocasión ha sido muy contundente con sus palabras. "Me llamó poderosamente la atención las veces que repetiste la palabra 'yo' y también 'mi' y 'mis'. Por ahí he leído que fueron, de lejos, las palabras más repetidas", ha expresado al principio del vídeo, que ha alcanzado cientos de miles de visitas.

"Me percaté que de todas las preguntas que te hizo Pablo (Motos), dejaste de contestar la única que hubiera sido útil (qué le aconsejaría al próximo representante de España en Eurovisión), pero tu respuesta fue '¿Estás de guasa?' y ahí se quedó", ha añadido.

Algo que sí ha asegurado que le hubiera gustado, para aquellos futuros representantes, es que explicara cómo fue escogida en el Benidorm Fest. "Particularmente, pienso que aquel proceso nada tuvo que ver con una de las afirmaciones de tu canción 'Una diva no pisa a nadie para brillar'... Podrías explicarlo, aunque solo sea bien por el futuro de España (en el festival)", ha rezado.

Según ha contado, le ha llamado especialmente la atención haber leído que los asesores y expertos que están tras los representantes anualmente "continuarán en sus puestos".

"Para que lo entiendan, es como si, tras 10 mundiales de fútbol, obteniendo malos resultados, mantuviésemos al mismo entrenador y sus colaboradores, escogiendo y pactando con sus jugadores amigos", ha comparado.

El final del vídeo es muy, muy contundente: "Cuando se prioriza el enchufe, se ahoga el talento, el ingenio, el bien colectivo, la experiencia, el logro, l ailusión, la alegría, los sueños y un montón de valores y prácticas tan necesarias para las nuevas generaciones y para la vida en general. Estamos un poco hartos de divas y divos que, pudiendo aportar, no lo hagan más que por su propio 'yoyo'. Suerte".

