Alejo Stivel cuenta lo que ha hecho Joaquín Sabina en su casa: dice mucho de cómo es

El músico Alejo Stivel ha contado una anécdota sobre la casa de Joaquín Sabina que dice mucho de cómo es.

En una entrevista en El Mundo después de que ambos artistas hayan grabado juntos la canción Yo era un animal, Stivel cuenta que es complicado mantener relación con Sabina, pero destaca que "tiene un cable a tierra que es Jimena", su esposa.

"Cuando yo quiero quedar, él no tiene ni teléfono, entonces la conexión es a través de ella. Evidentemente, para estar al lado de Joaquín tiene que ser una persona muy especial porque él es muy especial, un tío con el cual charlar un rato es algo muy enriquecedor"; cuenta Stivel.

El músico dice que Sabina no sólo es muy ocurrente, muy gracioso y muy cariñoso, "sino porque está súper informado de todo y tiene una cultura que yo no conozco a nadie igual".

"Es un lector adicto. Tenía un piso, lo llenó de libros y se compró el piso de arriba para dejar los libros abajo. Y ahora en cualquier momento se tiene que volver a mudar porque ha vuelto a llenar el nuevo", ha desvelado.

Por otro lado, Stivel cuenta que está viendo "con mucha tristeza" lo que está pasando en Argentina con Milei: "No puedo creer que ese tipo sea el presidente de un país donde hay una gran mayoría de gente bastante culta. Es un país bastante incomprensible Argentina, un país con todos los recursos económicos, naturales e intelectuales al cual le cuesta completar su proyecto".

"Era un proyecto de país increíble, que podría haber sido la bomba con toda esta inmigración que llevó tanta cultura, pero por alguna razón no se ha logrado formalizar como una comunidad seria. Hay gente muy capaz, pero ganaron los malos. Y lo peor es que, no quiero sonar muy antipatriota, pero no me es fácil verle la salida", lamenta.