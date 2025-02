Así surgió el examen de Economía sobre 'La isla de las tentaciones' que está creando sensación

"Mis amigos no me presentan a sus novias S.A.", "Empresa venenos de víbora de Anita y Bayan" o "Montoya BRILLA S.A.", son los nombres que ha puesto Octavio Prieto (@octavio_pr), un profesor de Economía de un instituto de Mota de Cuervo (Cuenca), a las compañías del enunciado de un examen de segundo de Bachillerato.

Aprovechando el enorme popularidad del exitoso programa de televisión La Isla de las Tentaciones y rindiéndose a las peticiones de su alumnado, Prieto, que tiene por costumbre hacer en ocasiones exámenes temáticos, ha elaborado el examen más divertido del momento.

Indicaciones en los enunciados como "aconseja la mejor inversión antes de que salte la gamba" o ilustrar la prueba con fotografías de los protagonistas más célebres del programa ha hecho que su examen no pase para nada desapercibido, ni entre sus alumnos, ni entre los usuarios de la comunidad tuitera.

"He hecho otras veces exámenes temáticos, de Juego de Tronos, de Star Wars, de las series que les gustan... y esta vez me pidieron: 'haznos un examen de La Isla de las Tentaciones'. Y yo les dije: pero si eso yo no lo veo. Pero por reírnos, lo hice", cuenta el profesor en una entrevista con El HuffPost.

"Es segundo de bachillerato, estudian mucho, trabajamos mucho, hay mucha presión... pues venga, voy a hacer un examen con el que nos riamos un poco", relata el profesor de 56 años, quien además asegura no haber visto el programa.

Sin embargo, esto no ha sido un impedimento para llevar a cabo la súplica de sus estudiantes, quienes en su mayoría son unos fieles seguidores del reality show. "Lo ven casi todos, el noventa y mucho por ciento de mis alumnos", apunta el docente.

"Para elaborar el examen he usado las referencias de Twitter, lo más viral. Ellos me dicen: 'pon a Borja que es el más guapo'. Y yo busco a Borja y veo que se enrolla con la novia del amigo. Y a Montoya bueno, yo creo que lo conocemos todos aunque no veamos La Isla", explica Prieto.

Tras ser preguntado sobre la reacción de los alumnos cuando vieron el examen, el profesor destaca que estallaron las risas. "Hombre, es un examen... disgusta la primera palabra: examen. El resto muy bien, les hizo mucha gracia", afirma.

"Y claro, al final son cuatro ejercicios normales de Economía, cuatro de los que entran en Selectividad, pero con las fotos de La Isla de las Tentaciones y con el chiste y la broma del nombre de la empresa. Pero Los contenidos son los mismos, el examen lo puede hacer alguien que nunca haya visto La Isla ni sepa de qué va", matiza el docente.

Como no podía ser de otra manera, la viralización de su examen ha hecho que Prieto reciba multitud de opiniones y comentarios y, aunque son muchas más las alabanzas, también ha habido críticas.

"Hay mucha gente que me ha alabado y me ha dicho: 'que bien, qué motivación'. Pero yo tampoco creo que esto propicie un aumento altísimo de la motivación, al final la finalidad es echarnos unas risas", manifiesta el maestro.

"Tenía un profesor que hacía esto y lo adorábamos"; "Te has pasado el juego"; "¡Me parece un muy buen recurso! No podemos controlar que miran y que no (ojalá), pero si se puede intentar captar su atención. El contenido de tu examen en temática será 'basura' pero los cálculos y la teoría tiene el mismo valor", han respondido algunos usuarios.

"Y también ha habido gente que lo ha criticado, que dice que qué mal La Isla, y también llevan razón. No un programa educativo, es telebasura, pero esto son solo unas risas, no hay que darle tanta vuelta", considera el profesor de Economía.

"Para mí ese examen no es ejemplo de nada como estoy leyendo. Un programa falto de ética y valores y lleno de relaciones tóxicas como ejemplo para los chavales, pues no sé...", ha sido, por ejemplo, uno de los comentarios críticos.

"Yo creo que no hay motivo ni para que sea algo increíblemente bueno ni para que sea algo muy malo. Es solo una broma entre gente que trabaja junta todo el año. Destensar un poco a los alumnos de segundo de bachillerato, quitar tensión y reírnos", señala Prieto.

"Y a ver, algunas críticas tienen razón, yo no veo el programa, pero no es un programa adecuado para un centro educativo; pero también hay que tener en cuenta que son alumnos mayores, que me lo piden y que al final hacemos una broma", reconoce el docente.

"Yo no les digo que vean La Isla ni hace falta verla para hacer el ejercicio. Y al final a esa edad los profesores tampoco es que tengamos mucho margen de actuación en lo que ven o dejan de ver", añade Prieto.

"En cuanto a la repercusión de su tuit, el maestro asegura sentirse "extrañado" con que su examen "se haya hecho tan viral, que tanta gente lo comente...". "No me lo esperaba, y ya digo, igual que los comentarios críticos me parecen exagerados, los comentarios favorables también. 'La manera de buscar la motivación', no. Solo queríamos reírnos, de verdad. No quería fomentar nada, solo hacerlo más ameno", asegura el maestro.

"Además, que no es el único que he hecho. Tengo examenes temáticos de Halloween; de Star Wars; personalizados de un alumno, con todo el examen con fotos suyas... lo que me piden. Y ahora todo el mundo ve La Isla, la comenta, es de lo más viral en Twitter... pues un examen de La Isla les hace gracia", recalca el docente.

"Yo pienso que es verdad que el programa es telebasura, pero que también es verdad que siempre ha habido ocio y entretenimiento de poca calidad. Igual que otro a lo mejor ve el fútbol o ve otra cosa y podemos decir: eso no es cultura", apunta el profesor.

"Pues unas veces leeremos libros con más nivel intelectual y otras veces leeremos un libro malo en la piscina para entretenernos. Yo supongo que la gente ve este tipo de programas para entretenerse y ya está", reflexiona Prieto.

"A mí no me gusta, yo no lo veo, pero tampoco me gusta la música que escuchan ellos y si me piden que haga un examen de reggaeton pues lo mismo, lo hago. ¿Si sirve para acercarnos? Bueno, yo los tengo muchas horas a la semana, pasamos muchas horas juntos y a veces nos reímos, a veces nos enfadamos, a veces trabajamos, a veces nos cansamos... pues esto es solo un rato de risas más y ya está", añade el profesor de secundaria.

"Es verdad que no todos los profesores hacen estas cosas o invierten este tiempo en meterse en su mundo, pero tampoco tienen por qué hacerlo. Habrá algunos que sí lo hagan y otros que no. Igual que también habrá algún alumno que pensará: 'yo quiero hacer el examen, déjate de ponerme fotos'", afirma el docente, derochando humildad.

Por último, Prieto ha destacado que una de las anécdotas más graciosas que le ha dejado este examen es que uno de sus alumnos saliese de la prueba gritando la ya famosísima frase de Montoya: "Me has destrozado, me has destrozado".