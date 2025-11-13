Ayuso dice que la televisión pública tiene un "estilo chavista" y Sarah Santaolalla responde tajante

Sarah Santaolalla ha sido tajante detrás de las cada vez más crecientes críticas por parte de algunos políticos hacia la cadena pública, como el ocurrido el pasado mes de junio por parte de la presidenta madrileña. Y es que, según ha dejado caer la comunicadora, estas denuncias llegan justo en el mejor momento de audiencias de la cadena, mientras que años atrás, cuando había peores cifras, no parecía haber tanto debate.

"Hay periodistas de raza en RTVE que están espantados por la utilización del ente público, al más puro estilo chavista. Tienen que aguantar que productoras externas, por supuesto privadas, porque no hay nada que más le guste a Sánchez que el bussiness y la empresa de canapé. Cuantos están en RTVE haciendo negocio mientras hunden la calidad y las audiencias. Siento vergüenza como periodista por lo que están haciendo el en RTVE", afirmó entonces Ayuso.

La colaboradora Sarah Santaolalla, fiel a su estilo, ha querido responder a las críticas, señalando qué es lo que molesta realmente de la cadena pública. "No molesta TVE porque sí, porque TVE en siete años no ha molestado tanto, molesta lo que hay ahora en TVE, que es: líderes por la mañana, líderes por la tarde y líderes por la noche", ha señalado rápidamente la tertuliana, quien cree que el motivo detrás del repunte de odio no es otro que los éxitos en audiencias.

No es la primera vez de estos ataques a la pública por parte de la derecha y ultraderecha. También el pasado junio Santiago Abascal cargó contra el programa Malas Lenguas. "Cuando nosotros gobernemos no habrá malas lenguas, ni en la televisión española, ni en el gobierno, ni en la política, ni en las escuelas", aseguró el líder de Vox en aquel momento, ganándose la respuesta de Cintora.

"No se compadece decir 'haremos que toda la prensa pueda ser libre' al mismo tiempo que están diciendo 'cerraremos Malas lenguas' y 'no sabemos si entraremos en RTVE con lanzallamas o motosierra", respondió el presentador en aquel momento. "Que no presuma de que hará que la prensa libre cuando está diciendo lo que quiere hacer", agregó finalmente.