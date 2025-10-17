Comparte las "impresionantes" vistas de su habitación tras pagar 150 euros

Viajar es siempre una experiencia, no hay duda. Pero eso no significa que la experiencia sea necesariamente positiva. Y si hablamos de alojamientos, qué decir. Salir de casa puede ser algo inenarrable.

Al humorista y DJ Miquel Serrano parece que le ha pasado algo por el estilo durante un viaje por Ámsterdam. En la capital de Países Bajos ha reservado una habitación de hotel que no duda en enseñar al mundo a través de sus redes sociales.

Lo hace con evidente ironía al hablar de las "IMPRESIONANTES" vistas desde la ventana de la habitación. Aunque ciertamente, sí son impresionantes, sólo que no en el modo en el que él querría pensar.

Su vídeo en X muestra, en poco más de un minuto esas vistas tan llamativas. Que no son otras que al tejado bajo de otro edificio pegado al suyo, sin espacio entre medias. Tanto, que podría tocar la otra vivienda con su propia mano.

"Se ve Ámsterdam entero", bromea Miquel Serrano, antes de dejar claro que no son las vistas del baño ni de algún cuarto de limpieza. Tras bajar la cámara y enseñar su 'cama', vuelve a las 'vistas', donde sobresale un "precioso" canalón de desagüe.

"Wow, 150 euros. Valen la pena los 150 euros para las vistas. Porque más barato era compartir la habitación con gente, pero vale la pena pagar un poco más y tener todo esto". "Esto se paga", prosigue sin dejar el sentido del humor. Ese mismo humor lo mantienen otros usuarios en sus respuestas, donde no dejan de alucinar con las preciosas vistas de Ámsterdam.