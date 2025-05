Comparte el letrero que se ha visto en un tren de Renfe y el lio ya está montado

En las últimas semanas Renfe está en boca de todos tanto con los retrasos, las paradas a medio camino y, por supuesto, por el problema que hubo el pasado 4 de mayo en varios puntos de la provincia de Toledo y que provocó que casi 11.000 viajeros y 30 trenes se vieran afectados.

Sin embargo, en las últimas horas se ha hecho viral la compañía por un letrero de un tren que se ha alterado y lo que se ha podido leer ha llegado a las redes sociales, en concreto a X, donde no ha parado de sumar compartidos, me gusta y reproducciones.

Ha sido concretamente la tuitera Laiota (@justfallen4ngel) la que ha compartido el letrero. En él se puede leer el mensaje "no choo choo" mientras se ve a dos personas con sus respectivas mochilas haciéndole una foto.

El tuit de la usuaria en cuestión de pocas horas ya lleva más de 211.000 reproducciones, 15.000 me gusta y casi un millar de compartidos. Además, muchos han bromeado con respuestas como pobre Ralphie, en referencia al cantante Ralphie Choo, mientras que otros se han mostrado enfadados por el hecho de que en situaciones en las que no va el tren o hay un retraso no hay que hacer bromas.