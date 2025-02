Cuenta que no ha pasado la ITV por "el motivo más absurdo" imaginable: nunca había oído algo así

El momento de pasar la ITV a un coche es uno de los más estresantes para los conductores. A los nervios por ver si está todo bien se une que muchos lo consideran casi un examen para ellos mismos, ya que desconocen muchas cuestiones técnicas.

Pero lo que le ha ocurrido a la usuaria de TikTok @alprodelima supera todo lo imaginable. En un vídeo subido a esa red social explica que ha "suspendido la ITV por el motivo más absurdo" que se podía imaginar y pide que la gente cuente si le ha pasado algo así a alguien más.

"No conozco a nadie que le haya pasado", admite antes de relatar lo ocurrido: "Al terminar yo pensaba que estaba todo súper bien. A mí estas cosas me dan ansiedad porque no me encuentro yo a gusto".

"Total, que llega el hombre y me dice: 'Las ruedas están montadas al revés", cuenta. "Cabe destacar que yo he pasado las últimas tres ITV con las mismas ruedas y nadie se había dado cuenta", destaca antes de explicar que "el lado de fuera estaba dentro y el lado de dentro, fuera".

"Y digo yo: ¿Cómo se monta una rueda al revés? Es que yo las cambié hace tres años. Y me ha dicho que tengo que volver. Digo pues estupendo, pues nada, que me las vuelvan a desmontar", se lamenta.

En los comentarios, algún usuario reconoce que a él le pasó lo mismo: "A mí me pasó, pasé un año la ITV y sin problema, al año siguiente sin haber montado ruedas y sin tocar nada del coche me dijeron que estaba la goma de la rueda montada al revés. Flipando me quedé 😳".