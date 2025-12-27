El árbol de su vecino se estrella contra su casa, recibe una factura de 42.000 euros y la aseguradora no quiere saber nada del tema

Un jubilado tras sufrir la caída de un árbol sobre el tejado de su casa.

Cada vez que una tormenta extrema golpea una zona residencial, muchos propietarios descubren que tener seguro no siempre significa estar cubierto. La línea que separa un "desastre natural" de una responsabilidad clara puede ser tan fina como la linde entre dos jardines. Eso es exactamente lo que le ocurrió a Angela Bereola, propietaria de una vivienda en Castro Valley.

El año pasado, tras varios días de lluvias intensas y rachas de viento de hasta 58 kilómetros por hora, un roble centenario se desplomó sobre su tejado. El impacto fue directo y los daños, severos. El problema vino después: el árbol no estaba en su parcela, sino en un terreno colindante perteneciente al Hayward Unified School District.

De un siniestro "normal" a una factura imposible

Según la cadena local ABC7 On Your Side, una estimación independiente cifró los daños en el tejado en 70.600,83 dólares (unos 59.450 euros). A esa cantidad ni siquiera se le sumaron los costes derivados de la retirada del árbol, una operación compleja y costosa.

La aseguradora de Bereola, sin embargo, solo aceptó cubrir 19.200,86 dólares. El argumento: el árbol estaba en una propiedad ajena y su caída se debía a un fenómeno natural imprevisible. El resultado final fue una factura pendiente de 51.399,97 dólares, unos 42.000 euros al cambio, que la propietaria debía asumir de su bolsillo.

"Esto no es justo. No hicimos nada que provocara la caída del árbol", lamentó Bereola. Pero la respuesta oficial fue tajante. En un correo electrónico, un especialista en reclamaciones del distrito escolar sostuvo que, según la normativa aplicable, no existía responsabilidad alguna por parte del propietario del árbol.

Por qué la aseguradora se lavó las manos

En este tipo de casos, el punto clave no es solo de quién es el árbol, sino si existía negligencia previa. Para que el propietario del terreno responda, suele ser necesario demostrar que: el árbol estaba en mal estado, existía un riesgo conocido y no se actuó, o bien que hubo falta de mantenimiento acreditable.

Cuando una aseguradora concluye que la caída se debe exclusivamente a una tormenta, entra en la categoría de "acto de la naturaleza", lo que limita —o directamente elimina— la responsabilidad del tercero. Y ahí es donde muchos seguros de hogar recortan cobertura.

La presión mediática lo cambió todo (en parte)

Tras meses de gestiones fallidas, la intervención del equipo de ABC7 consiguió reabrir el caso. Finalmente, Bereola recibió un pago adicional que cubrió parte de los gastos, aunque no la totalidad. El desenlace fue mejor que el inicio, pero dejó una lección clara: no todos los propietarios pueden esperar un año ni contar con la ayuda de los medios para desbloquear una reclamación.

Que una reclamación de seguro termine sin pago no es una rareza. Según datos de Weiss Ratings, en 2024 14 de las mayores aseguradoras de vivienda de Estados Unidos rechazaron entre el 40% y el 51% de las reclamaciones, que se cerraron sin indemnización alguna.

En el caso de España, en 2025 alrededor de uno de cada cinco siniestros de hogar (en torno al 22%) es rechazado por las aseguradoras, según los últimos datos sectoriales disponibles y publicados en Segurosnews; el resto se resuelven sobre todo con reparación o indemnización.

Un informe de ICEA citado por el sector indica que, en una situación de siniestralidad “normal”, el 53% de los siniestros de hogar se resuelve mediante reparación, alrededor del 25% mediante indemnización económica directa, y el conjunto de siniestros rechazados supone el 22%.