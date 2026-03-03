Mac de uno: Apple saca de una tacada sus nuevos MacBook Pro, MacBook Air y la nueva generación del Studio Display

Tres anuncios de una tacada. Apple ha apretado el acelerador esta semana y 24 horas después de presentar el iPhone 17e y el iPad Air, ha desvelado su nueva gama de ordenadores portátiles. Su buque insignia, el MacBook Pro, con los chips M5 Pro y M5 Max, el MacBook Air con M5 y la nueva generación del Studio Display y el nuevo Studio Display XDR.

Si hay un protagonista por excelencia en el apartado de portátiles a nivel mundial ese es el MacBook Pro. Este año, sigue habiendo dos modelos de 14 y 16 pulgadas, pero con la novedad de sus nuevos procesadores, el M5 Pro y el M5 Max.

Apple habla que los nuevos portátiles de la compañía ofrecen un rendimiento "supersónico" y, según las especificaciones, no es para menos. Su nueva arquitectura Fusion, pensada para la IA, combina dos chips en un único sistema en chip con un salto en el rendimiento bastante grande.

En el apartado estético, no hay grandes cambios. Pero dónde sí los hay es en su interior. Incorpora una nueva CPU con el núcleo más rápido del mundo. También una GPU de última generación que no está sola.

Le acompaña un Neural Accelerator en cada núcleo. Combinándolo junto a su mayor ancho de banda de memoria unificada, ofrece un rendimiento que es hasta 4 veces superior a la anterior generación.

Según los cálculos de la marca, su batería alcanza las 24 horas de autonomía. En la pantalla, nos encontramos con la Liquid Retina XDR, con opción de acabado nanotexturizado, así como una cámara de 12 megapíxeles que también integra el Center Stage presentados con el iPhone 17, 17 Pro y 17 Pro Max.

John Ternus, vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware de Apple, que sigue sonando como futuro sucesor de Tim Cook, ha destacado que el nuevo MacBook Pro "redefine lo que se puede hacer con un portátil profesional, y ahora es 4 veces más rápido que la generación anterior".

En cuanto a la IA, es capaz de generar imágenes hasta 3,7 veces más rápido, procesa lenguajes de LLM hasta 3,9 veces más rápido y renderiza 3D en Maxon Redshift hasta 1,4 veces más rápido que en la generación anterior.

El MacBook Pro de 14 pulgadas parte desde los 2.549 euros y el de 16 pulgadas desde los 3.049 euros, ambos con una configuración de 24 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento.

MacBook Air con M5 y nuevo Studio Display

Las otras dos novedades tienen que ver con el portátil base de Apple, uno de los más populares del mundo, el MacBook Air, pero que este año trae como novedad el nuevo chip M5.

Siguen apostando por dos tamaños: 13 y 15 pulgadas. Su capacidad mínima crece hasta los 512 GB. Viene con tecnología SSD más rápida y puede configurarse con hasta 4 TB.

En cuanto a la pantalla, usa una Liquid Retina, con una cámara de 12 megapíxeles con la novedad del Center Stage. Su batería ofrece 18 horas de autonomía. Otra de las mejoras es su sonido envolvente con audio espacial, para mejorar la experiencia para cualquier tipo de uso.

Los nuevos MacBook Air se pueden reservar desde este mismo miércoles. Están disponibles en cuatro colores: azul cielo, medianoche, blanco estrella y plata. El de 13 pulgadas parte desde los 1.199 euros y el de 15 pulgadas desde los 1.499 euros.

El nuevo MacBook Air con M5. APPLE

Apple también ha presentado la nueva generación del Studio Display y el nuevo Studio Display XDR. En el caso del XDR, con pantalla Retina XDR 5K de 27 pulgadas con retroiluminación mini-LED, 2.000 nits de pico de brillo HDR y frecuencia de actualización de 120 Hz. Su precio parte desde los 3.499 euros.

El Studio Display incorpora una cámara 12 megapíxeles Center Stage, con calidad de imagen mejorada y compatibilidad con Vista Cenital. Su precio parte desde los 1.699 euros.