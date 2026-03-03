Javier, repartidor en Madrid: "Trabajo con la furgoneta y cinco céntimos parecen poco, pero al final del mes se notan"

La guerra de Irán, iniciada este pasado sábado 28 de febrero tras el ataque conjunto de EEUU e Israel a la república islámica, tendrá consecuencias negativas en el bolsillo de los trabajadores. Una de las que ya se está notando es el encarecimiento del precio de los combustibles.

La situación apunta a ir a peor en los próximas días y semanas después de que la Guardia Revolucionaria de Irán anunciara en la noche de este lunes que "prenderemos fuego a cualquier barco que intente cruzar el estrecho de Ormuz".

"No permitiremos que ni una sola gota de petróleo salga de la región", aseguró el general de la Guardia Revolucionaria de Irán. Por el estrecho de Ormuz circula cada día aproximadamente un 20% del total del petróleo mundial, es decir, entre 17 y 20 millones de barriles de crudo diarios.

En concreto, desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) estiman que, en España, siempre que el barril de Brent se mantenga en el entorno de los 80 dólares, el precio de cada litro de combustible se incrementara entre 8 y 10 céntimos durante las próximas semanas.

Aumento de la afluencia a las gasolineras

El conflicto armado en Irán ha provocado que muchas personas, en previsión precisamente de que el precio de los combustibles puede dispararse a corto plazo, acudan a repostar a las gasolineras.

En ese sentido, un repartidor de Madrid llamado Javier ha explicado, en declaraciones a elDiario.es, que ha decidido acudir a llenar el tanque de combustible de su furgoneta para evitar tener que pagar un coste mayor en los próximos días. "Trabajo con la furgoneta y cinco céntimos parecen poco, pero al final del mes se notan", ha explicado el hombre.

Por su parte, la encargada de una estación de servicio situada en el centro de Madrid ha expresado que, como consecuencia de la guerra en Oriente Medio, "hemos detectado que se ha incrementado la gente que ha venido a repostar".