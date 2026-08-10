Alba Carrillo cuenta lo que ha vivido al volver de Roma y su mensaje (con palo incluido a Ayuso) no puede ser más claro: "Bravo"

La modelo y televisiva Alba Carrillo ha contado en las historias de su perfil de Instagram lo que le ha pasado en el aeropuerto al volver de Roma (Italia) después de unos días con su familia por el país transalpino.

La que ha sido presentadora del programa El Sótano, en el canal TEN TV, ha narrado lo que le ha ocurrido en el finger del avión, es decir, en la pasarela móvil que conecta de forma directa la puerta de la terminal con la puerta del avión.

"Llegamos de Roma y, en el finger del avión, la Policía Nacional estaba pidiendo los pasaportes a los ciudadanos italianos. Bravo por la rápida actuación y por no ceder ante Meloni", ha asegurado.

Además, ha acompañado este mensaje con una viñeta en la que se ve la actitud de la dirigente italiana en 2023, tras la crisis que vivió Italia con la llegada de miles de migrantes a Lampedusa, pidiendo "solidaridad porque la frontera de Italia es la de Europa". Sin embargo, ahora con la vivida en Ceuta, se puede leer en el bocadillo de este dibujo como reclama "si España no puede proteger sus fronteras que salgan de Schengen".

"En esta viñeta se ve muy bien que se parece a una que tenemos en Madrid, con rizos negros. Cuando tiene una crisis, llora e implora ayuda, pero en cuanto se repone está siempre dispuesta a asestar una puñalada, sin ayudar ni cooperar. Habría que recordarle la crisis de Lampedusa y el coladero de Pantelleria, por donde entrar tunecinos sin parar", ha rematado Carrillo.

Los controles fronterizos entre Italia y España están operativos desde este sábado 8 de agosto y permanecerán en vigor hasta el 7 de septiembre, salvo que haya "un cambio en las circunstancias que han motivado su adopción aconseje modificar ese plazo".