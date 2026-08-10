Mapi de Castro, experta en biología celular y molecular, desmonta los grandes mitos del cuidado de la piel: "No necesitas una rutina de 15 pasos"

Durante años nos han hecho creer, sobre todo a través de las redes sociales, que cuidar la piel consiste en eliminar arrugas, probar el último ingrediente viral o seguir todo un ritual de belleza con interminables pasos antes de ir a dormir o nada más despertarte. Sin embargo, la ciencia trabaja mucho más abajo de la superficie.

La doctora María del Pilar Castro García, ––conocida como Mapi–– bióloga española especializada en medicina estética y longevidad celular, defiende que el envejecimiento cutáneo comienza mucho antes de que aparezca la primera línea de expresión.

En una entrevista concedida a HuffPost, la experta invita a cambiar por completo la forma de entender el cuidado de la piel con el objetivo de ayudar a que las células sigan funcionando correctamente durante más tiempo, en vez de centrarse en esconder los signos de la edad como las arrugas o manchas.

¿Cuándo empieza realmente el envejecimiento de la piel?

La mayoría de personas sitúa el inicio del envejecimiento cuando aparecen las primeras arrugas, en el contorno de los ojos, el entrecejo y alrededor de los labios. Sin embargo, según explica Castro, el origen del proceso empieza antes a nivel celular. Con el paso de los años, las células reducen su capacidad para fabricar colágeno y elastina, acumulan residuos y responden peor a los mecanismos naturales de reparación.

Las arrugas, la pérdida de firmeza o las manchas son simplemente la consecuencia que nosotros vemos a simple vista de un deterioro que lleva años desarrollándose en el interior de la piel casi sin darnos cuenta de cuando empezó.

El mayor error es obsesionarse con borrar arrugas

La especialista insiste en diferenciar dos conceptos que a menudo se confunden: mejorar el aspecto de la piel y mejorar su salud. Tratamientos estéticos como el bótox o los rellenos pueden ofrecer resultados visibles, pero eso no significa necesariamente que la piel esté funcionando mejor.

"La verdadera calidad de la piel se consigue cuando recupera sus funciones biológicas", explica durante la entrevista, defendiendo un enfoque basado en la regeneración celular más que en el simple efecto estético.

Una mujer joven mostrando el efecto de las inyecciones de bótox. Getty Images

¿Sirven las rutinas de skincare con infinidad de pasos?

TikTok e Instagram han convertido las rutinas interminables de skincare en una tendencia global. Sin embargo, para Castro, esta moda puede ser uno de los mayores errores del cuidado facial. El abuso de exfoliantes, retinoides y múltiples activos termina alterando la barrera cutánea y favoreciendo irritaciones que después son difíciles de revertir.

Su recomendación sorprende por su sencillez: una limpieza respetuosa, una hidratación adecuada y protección solar diaria siguen siendo la base de cualquier rutina eficaz. Más productos no significa necesariamente mejores resultados. "No necesitas una rutina de 15 pasos para cuidarla. Creo que la piel es mucho más simple y hay que utilizar poco, pero utilizar lo que necesitas", explica.

¿Realmente funciona la cosmética coreana?

La cosmética coreana continúa marcando tendencias en todo el mundo, pero eso no significa que sea superior al resto. Castro reconoce la capacidad innovadora del mercado asiático, aunque advierte de que muchas veces el marketing pesa más que la evidencia científica.

Lo mismo ocurre con ingredientes populares como la baba de caracol o algunos extractos naturales. Que un ingrediente sea natural no implica automáticamente que sea más eficaz o más seguro. Lo importante, insiste, es conocer cómo actúa, si existe investigación detrás y si realmente consigue llegar al lugar donde debe ejercer su función.

"Yo creo que lo importante es que el ingrediente actúe donde tiene que actuar, que está puro y que funciona para un mecanismo de acción en concreto. Es decir, tenemos que tener en cuenta que los ingredientes están formulados y diseñados para que funcionen de una manera muy específica", explica.

Primer plano de perfil de una joven asiática realizándose un masaje facial Getty Images

Dormir bien puede ser tan importante como la mejor crema

Más allá de los cosméticos, la experta pone el foco en los hábitos cotidianos. El estrés aumenta el cortisol y favorece la inflamación. Dormir poco limita la reparación celular que tiene lugar durante la noche. Y una alimentación pobre reduce el aporte de aminoácidos y antioxidantes necesarios para mantener la piel sana.

"La piel refleja todo lo que ocurre en nuestro organismo", resume la especialista. Sin ser un órgano aislado, actúa como un auténtico espejo de nuestra salud: el estrés, la falta de descanso, una mala alimentación o la exposición continuada a factores ambientales terminan dejando huella en su aspecto y en su capacidad de regeneración.

El futuro del cuidado de la piel pasa por la biotecnología

Uno de los aspectos más innovadores que aborda la Dra. Mapi de Castro es el uso de enzimas recombinantes y otras herramientas biotecnológicas capaces de estimular determinados procesos celulares. El objetivo ya no es únicamente hidratar o aportar volumen, sino favorecer que la propia piel recupere parte de su actividad biológica.

Bajo esta filosofía se desarrolla también Smartker, una línea cosmética de Laboratorios PROTEOS que la especialista considera ejemplo de enfoque orientado a mejorar la calidad de la piel desde dentro y no solo a proporcionar un efecto inmediato visible.

Menos tendencias y más ciencia

Para Castro, la mejor pregunta que puede hacerse cualquier consumidor no es si un producto está de moda, sino si realmente mejora la piel después de varias semanas de uso y si existe investigación detrás de las promesas que hace.

Smarker es capaz de multiplicar hasta 9 veces la absorción de los activos en la piel gracias a su tecnología enzimática. Una línea con un enfoque basado en la biotecnología y la activación de procesos celulares, como ejemplo de una cosmética que busca ir más allá del efecto inmediato y trabajar sobre la calidad de la piel a largo plazo.

Línea para el cuidado de la piel del rostro de Smartker. Proteos

Además, proteger la piel del sol, dormir bien, controlar el estrés, mantener una alimentación equilibrada y utilizar productos formulados con respaldo científico son las herramientas más eficaces para conservar una piel sana durante más tiempo.