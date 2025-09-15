Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El cartel en un bar que impacta al verlo y que tienen que explicar los de Albacete
Virales

Virales

El cartel en un bar que impacta al verlo y que tienen que explicar los de Albacete 

En esa zona de España no es raro, sino todo lo contrario. 

Rodrigo Carretero
El cartel que ha subido a Threads raquelpiquerasfm.THREADS / raquelpiquerasfm

El cartel que Raquel Piqueras, comunicadora en el programa El Pirata y su Banda de RockFM, ha visto en un bar de Albacete ha llamado la atención de muchos porque, al verlo y sin tener todo el contexto, lo cierto es que impacta de primeras.

"Cosas que creo que solo entendemos los de Albacete", dice Piqueras junto a la foto, en la que se ve el letrero con el que el local informa a sus clientes de que tiene "bocadillos de guarra".

El mensaje ha descolocado a muchos que, desconociendo lo que es realmente el producto, han pensado que se podría tratar incluso de una broma. "¿¿¿Me lo explicas porfi??? No vaya a ser que en una ruta en moto paré por allí y me lleve un navajazo por pasarme de listo", ha pedido un usuario. Otro, en el mismo sentido: "Yo no soy de Albacete pero tengo curiosidad".

La propia Piqueras ha explicado la cuestión para responder a la primera pregunta: "Jajajajja es parecido a la chistorra, está muy bueno". Otra persona da alguna explicación más: "La guarra es un tipo de chistorra. Se llama así porque al cocinarla suelta mucha pringue (grasa)".

Los comentarios se han llenado también de gentes de Albacete que comparten el orgullo por la gastronomía de su tierra. "Bocata de guarra y miguelito de postre. Mejóramelo", dice uno. "Lo entendemos y lo comemos...con una cervecita bien fría....y después, unos miguelitos y su sidra", apunta otro. "Guarras, longanizas y morcillas y algún choricico que otro menudos bocaos, el mejor pescado de Porquera en Albacete", celebra una persona.

En la web de mantequerías La Tienda se dan algunas explicaciones más acerca del producto: "La chistorra manchega, también conocida en Albacete como 'guarra' o 'guarrilla', es un producto típico de la matanza en la Mancha, ideal para freír y espectacular a la parrilla o asada...".

Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y he sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

Cómo contactar conmigo:

 