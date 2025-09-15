El cartel en un bar que impacta al verlo y que tienen que explicar los de Albacete 

El cartel que Raquel Piqueras, comunicadora en el programa El Pirata y su Banda de RockFM, ha visto en un bar de Albacete ha llamado la atención de muchos porque, al verlo y sin tener todo el contexto, lo cierto es que impacta de primeras.

"Cosas que creo que solo entendemos los de Albacete", dice Piqueras junto a la foto, en la que se ve el letrero con el que el local informa a sus clientes de que tiene "bocadillos de guarra".

El mensaje ha descolocado a muchos que, desconociendo lo que es realmente el producto, han pensado que se podría tratar incluso de una broma. "¿¿¿Me lo explicas porfi??? No vaya a ser que en una ruta en moto paré por allí y me lleve un navajazo por pasarme de listo", ha pedido un usuario. Otro, en el mismo sentido: "Yo no soy de Albacete pero tengo curiosidad".

La propia Piqueras ha explicado la cuestión para responder a la primera pregunta: "Jajajajja es parecido a la chistorra, está muy bueno". Otra persona da alguna explicación más: "La guarra es un tipo de chistorra. Se llama así porque al cocinarla suelta mucha pringue (grasa)".

Los comentarios se han llenado también de gentes de Albacete que comparten el orgullo por la gastronomía de su tierra. "Bocata de guarra y miguelito de postre. Mejóramelo", dice uno. "Lo entendemos y lo comemos...con una cervecita bien fría....y después, unos miguelitos y su sidra", apunta otro. "Guarras, longanizas y morcillas y algún choricico que otro menudos bocaos, el mejor pescado de Porquera en Albacete", celebra una persona.

En la web de mantequerías La Tienda se dan algunas explicaciones más acerca del producto: "La chistorra manchega, también conocida en Albacete como 'guarra' o 'guarrilla', es un producto típico de la matanza en la Mancha, ideal para freír y espectacular a la parrilla o asada...".