El economista Pablo Gil lanza un crudo aviso sobre qué va a pasar con las pensiones

El economista Pablo Gil ha lanzado un funesto augurio sobre el sistema de pensiones de España, ya que ha anticipado que tal y como funciona ahora no es viable.

En una entrevista en ConPdePodcast, el experto ha asegurado que la primera pregunta que todo el mundo le hace es si va a haber pensiones para cuando sean mayores.

"Y la respuesta es súper rápida: ya no hay dinero para las pensiones de nadie. No existe la hucha de las pensiones. Lo que hay es una transferencia de riqueza por parte del Gobierno hacia una hucha que tiene que estar llena para poder pagar las pensiones que es el gasto más grande que acomete el Gobierno", explica.

"Pues entonces no hay dinero. ¿Cómo se financia? Con otras partidas y con deuda. Emites deuda, emites bonos, ese dinero de alguna manera acaba directamente en lo que llamamos la hucha de las pensiones. Con lo cual no tengas miedo a 'no va a haber dinero'. Si ya no lo hay y se siguen pagando las pensiones. Quiere decir que han buscado una manera de endeudarse para poder pagar ese coste que tenemos continuo", señala.

Por ello, Gil advierte de que esto "cada vez será mayor porque vivimos cada vez más años": "Donde antiguamente tres jóvenes mantenían a un anciano pues ahora un joven mantiene a tres. Será así. Entonces no es viable. Así de sencillo".

También el economista Santiago Niño Becerra aseguró recientemente que uno de cada tres mayores de 60 años no tienen confianza en que seguirá cobrando la pensión. Esto es así, según ha explicado, "porque conocen la realidad".

"¿Esta percepción puede acabar siendo realidad?", le han peguntado. Y el economista ha sido demoledor: "Evidentemente. Las pensiones que tenemos ahora, con el sistema de pensiones que tenemos ahora, es insostenible. Insostenible".

"No será hasta un día de una forma y a partir de otro día de otra forma. Creo que la primera medida que pondrán es coger toda la vida laboral para calcular la pensión, ahora son 35 años. Luego será toda y la pensión bajará. Otra cosa: aumentará la edad de jubilación, se penalizarán mucho más las jubilaciones anticipadas...".

"En un horizonte de 25 o 30 años, compararemos las pensiones con las de hoy y serán más bajas", ha sentenciado.