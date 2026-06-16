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El periodista Miguel Ángel Aguilar apunta algo que se ve siempre en el Congreso y que es muy significativo: está en la foto
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El periodista Miguel Ángel Aguilar apunta algo que se ve siempre en el Congreso y que es muy significativo: está en la foto

Ha comentado que hasta se lo ha dicho a Francina Armengol para "ver si llegaba a la conclusión de que deberían prohibirse reglamentariamente los aplausos".

Alfredo Pascual
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Una de las múltiples ovaciones que se dan en el Congreso.
Una de las múltiples ovaciones que se dan en el Congreso.Getty Images

El veterano periodista Miguel Ángel Aguilar recibió este lunes el VI Premio 15 de junio a los valores constitucionales a manos del rey Felipe VI. Este galardón, entregado por la asociación España Juntos Sumamos, ha querido reconoce en esta edición a la trayectoria de uno de los grandes cronista parlamentarios. 

Aprovechando este premio, Aguilar ha sido entrevistado en La noche en 24 Horas y ha reflexionado sobre el Congreso de hoy en día, lo que se vive a diario en las sesiones y ha puesto el foco en un detalle que no pasa inadvertido: los aplausos y las ovaciones con las que se reacciona a las intervenciones parlamentarias de los distintos diputados. 

"Una de las cosas que yo me he referido es que introduje en el Congreso el llamado aplausómetro, que era un decibelímetro y que permite medir la intensidad acústica", ha comenzado explicando.

Aguilar ha contado que gracias a esas mediciones le permitió hacer "una tipología de aplausos". "Uno es el aplauso espontáneo, que tiene una gran intensidad, pero es de escasa duración. En cambio, el aplauso inducido mantiene una larga duración, pero en cambio es de escasa intensidad", ha descrito.

Por ello, el veterano comunicador ha señalado que hasta le ha comentado a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que había que hablar un día "para ver si llegaba a la conclusión de que deberían prohibirse reglamentariamente los aplausos". "Se ha convertido en una competición de ver qué grupo parlamentario tiene un aplauso de más larga duración", ha justificado el periodista. 

"Sin embargo, y con esto termino, ¿qué ha sido lo más importante de León XIV? ¿Los 7 minutos de aplausos? No, el silencio. Un silencio con el que ha sido escuchado, que me ha recordado al de las plazas de toros, que se hace el silencio total, cuando el torero entra a matar", ha rematado su intervención Aguilar. 

Alfredo Pascual
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Redactor de Virales. Graduado en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización por la UNIR. Realizó las prácticas en el Heraldo de Aragón y la Cadena SER y desde 2019 lleva en El HuffPost, donde escribe sobre temas deportivos y cuenta historias nacidas en redes sociales o en la televisión.

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