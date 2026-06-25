El portavoz autorizado de Zapatero resume contundente la filtración de sus datos privados: "Es el único presunto delito evidente"

El juez José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 y que investiga el caso Plus Ultra, ha acordado que se investigue "el origen y la identificación de las personas responsables" de las filtraciones de los mensajes privados de José Luis Rodríguez Zapatero con su secretaria, Gertrudis Alcázar.

Estas filtraciones han generado una ola de indignación en redes sociales. Por ello, la defensa del expresidente ha presentado un incidente de nulidad de toda la investigación a Zapatero. Su portavoz autorizado, el sociólogo Luis Arroyo, ha analizado este caso durante su intervención en el programa vespertino de RTVE, Malas Lenguas.

"Todo esto es un disparate. De momento, el único delito del que ya tenemos una certificación evidente, habrá que decir presunto, como siempre, es que se ha filtrado la vida personal del presidente Zapatero, de un ciudadano que además resulta que ha sido presidente del Gobierno. Toda ella", ha expresado Arroyo.

"Se ha pasado la raya de lo aceptable"

Para el portavoz, "es un caso absolutamente inaudito, se ha pasado completamente la raya de lo aceptable": "Toda la vida del presidente del gobierno en forma de agenda personal, en manos de su secretaria, para que todo el mundo disfrute ahora diciendo que si cenó con uno, si cenó con otra, etc".

"Es absolutamente intolerable, está recogido en el artículo 18 de la Constitución", remata. También intervenía Sarah Santaolalla: "Todos comemos diariamente con políticos de todo el arco, la realidad es que en esta propia agenda aparece gente de medios de comunicación, pero por lo que sea solo le han apetecido contar que si Javier Ruiz y que si Sarah Santaolalla".

"Lo que sí es anormal es lo que ha hecho Calama que, según fuentes policiales, es la persona que, cuando la policía le dice que estas son las 14 conversaciones relevantes, es el que dice que lo va a distribuir todo. Lo anormal de todo esto es que estén intentando hacer una cacería, que se esté normalizando que se puede vulnerar la intimidad de un expresidente o de cualquier ciudadano", analizaba Santaolalla.