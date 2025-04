En una televisión de EEUU hablan así de algo que hacemos los españoles y miles de personas responden: "No ha estado en España nunca"

Los horarios en España son diferentes y llaman siempre mucho la atención en el extranjero. Como ejemplo, un momento del popular programa Despierta América, que se emite en Univisión, la cadena de televisión estadounidense en español.

En el plató de ese espacio, varias personas han explicado en qué momento solemos comer los españoles. "En España yo he ido a comer a las ocho de la noche y me miran mal, me dicen que es muy temprano. Comen a las 22.00, 22.30", señala el presentador del programa,

"La costumbre más horrible del mundo, 21.00, 21.30 empiezas a cenar. Desayunas como a las 8.00, almuerzas a las 11.00, comes a las 14.00, la merienda a las 17.00. No es broma", explica un colaborador.

"¿Pero cómo funciona lo del trabajo? ¿A qué horas empiezan a trabajar?", preguntan. Y allí responden: "Trabajas como de 8.00 a 13.30-14.00. Paras de 14.00 a 15.00 o 16.00. Empiezas de 16.00 a 19.00 a 20.00".

"A mí me gusta", subraya la presentadora antes de añadir: "Si yo me levanto a las 8.00, como mi desayunito y luego al rato vuelvo y como, y al rato me echo un traguito y al rato como".

"Si yo como a las 22.00 se me hace muy difícil irme a dormir", avisa el presentador. Y un colaborador insiste: "A mí me destruye la rutina cuando voy a España le digo a mi familia: no puedo porque estoy acostumbrado a que a las 19.00 es mi última comida".

Miles de personas han reaccionado a ese fragmento del programa. Por ejemplo, un usuario dice: "Este no ha estado en España nunca". "¿¿Qué dice ???? Este chaval no ha dicho ni una verdad", añade otro.

"¿Que en España te miran mal por cenar a las 8 de la tarde? ¿Estás seguro que has estado en España? Se cena cuando a uno le da la gana no hay horarios", insiste otro. Y uno más: "Yo soy española, me levanto a las 4:30, desayuno a las 9 media mañana, 12 almuerzo a las 17 meriendo y ceno a las 20:30".