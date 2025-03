Esta intervención de Bob Pop contra una dirigente de Vox no deja de compartirse

El escritor Bob Pop y la portavoz nacional de Juventud de VOX, Julia Calvet, tuvieron un enfrentamiento este miércoles en el programa de RTVE 59 segundos después de varios comentarios de la dirigente ultraderechista.

Bob Pop afirmó "estar sentado en esta mesa con alguien que desprecia a los medios de comunicación públicos, pero que los utiliza para lanzar su discurso" e insistió en que desde la formación siempre "utilizan herramientas democráticas para un discurso profundamente antidemocrático".

"¿Por qué hay más jóvenes atraídos a este lugar? Porque los skinheads que a mí me perseguían por la calle el 20 de noviembre por marica se han convertido en otra cosa que se disfraza de algo como tecnócrata e incluso liberal y moderno. Lo que hace es utilizar herramientas democráticas para lanzar discursos antidemocráticos y de odio. Entonces participar en algo así me parece darles palmas a los fachas", sentenció.

Calvet se defendió diciéndole que le parece estupendo que vaya a los programas de televisión a hablar porque "cada vez que habla tenemos más votantes en Vox".

Tras esta afirmación, Bob Pop se revolvió preguntándole por si ese era precisamente el proyecto que tiene Vox para España: "¿A eso jugáis? ¿Tú crees que conseguís votantes a través de hacer que la gente me ridiculice? ¿En serio vuestro proyecto de España de conseguir votantes gracias al odio de la gente a otros diferentes?".

La dirigente ultraderechista reivindicó que ellos salen a la calle e invitó a Bob Pop a salir de casa y "ver lo que se vive en España, que es la precariedad laboral, la situación de la vivienda o el tema de la inseguridad".

Aquí el escritor dejó un alegato que no está dejando de compartirse: "Vivo en el centro de Barcelona, me muevo en el metro constantemente, salgo a todas las horas y vivo en una casa adaptada que me está costando mucho pagar el alquiler. No digo que el sistema esté bien, pero no tenéis en Vox la posibilidad ni la exclusividad de los problemas de la gente porque lo único que hacéis es utilizarlos y aprovecharos de su debilidad para sacar a la luz su odio".

Además, también se quejó de las proclamas lanzadas por Calvet contra los migrantes: "No se puede decir cualquier cosa en televisión. No puedes acusar a las personas que migran de cometer delitos y de violar a las mujeres. Es absolutamente desgarrador y terrible porque estás deshumanizando un grupo humano. No existen los migrantes, existen todas las personas que migran que lo hacen por un motivo y no lo hacen, desde luego, para desestabilizar la sociedad capitalista occidental en la que tú te rebozas como un cerdo de una piara".

"Vosotros sois un partido que os habéis financiado ilegalmente, que está lleno de gente con casos abiertos y que despreciáis profundamente al ser humano y a los demás. Que tú lances esta manifestación en la televisión pública demuestra que nuestra democracia funciona, pero también que no tiene entrañas", sentenció en otro alegato que también está siendo muy difundido con más de 100.000 reproducciones en pocas horas.