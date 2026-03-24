Peldanyos prueba tres de los nuevos helados de Mercadona y tiene un claro veredicto: "10 de 10"

Cuando Peldanyos habla de comida, no suele dejar indiferente a nadie. Y esta vez no ha sido una excepción. El creador ha probado tres de los nuevos helados de Mercadona y lo ha dejado claro desde el primer momento: "Nunca habían sacado tres novedades tan potentes de golpe".

Tres productos, tres estilos y una reacción que ha ido de menos a más… hasta terminar en un veredicto prácticamente unánime: todos rozan el sobresaliente, pero uno directamente se lleva la matrícula de honor. El propio Peldanyos reconoce que llegaba con expectativas altas, pero incluso así se ha visto sorprendido por el nivel general de los tres lanzamientos.

"Diez de diez"

El primero en caer ha sido el helado de tarrina de nueces pecanas y caramelo, el llamado "Golden Pecan". Y ahí ha llegado el momento clave del vídeo. Tras probarlo, Peldanyos apenas ha tardado unos segundos en sentenciarlo: "No me voy a andar con gilipolleces: esto es un 10 de 10".

La mezcla de crema sabor vainilla, nueces caramelizadas, sirope de arce y salsa de caramelo le ha convencido por completo. "Es que no es solo caramelo", insiste, visiblemente sorprendido por el equilibrio de sabores. Tanto, que incluso lanza un aviso entre risas: "Qué peligro… no quiero tener esto en casa". De hecho, llega a bromear con que este tipo de productos son los que hacen imposible mantener cualquier tipo de autocontrol.

Pero la cosa no se queda ahí.

El siguiente en pasar por su veredicto es el bombón de pistacho, uno de los sabores más de moda en los últimos meses. Aquí el análisis es más técnico: destaca que, aunque la base sea de almendra, el porcentaje de pistacho supera el 40% entre cobertura, salsa y granillo. Y eso se nota.

La textura, la cremosidad y el sabor le convencen, aunque no llega al nivel del anterior. Su nota: un "9,63 sobre 10". Aun así, lo deja claro: "Esto me ha subido el día". Incluso reconoce que no sabía si el pistacho iba a estar a la altura de la tendencia actual, pero el resultado le parece más que sólido.

El cierre lo reserva para el más llamativo: el mochi "dolce" de tarta de la abuela. Un producto que ya desde el nombre promete, y que no decepciona. De hecho, llega a lanzar un mensaje directo al sector: "Si no sabes hacer un mejor mochi casero que este, compra el de Mercadona".

Su valoración final también es altísima: "9,81 sobre 10". Y aquí vuelve a aparecer ese tono entre sorpresa y entusiasmo que recorre todo el vídeo, como si no terminara de creerse lo que está probando.

Más allá de las cifras, lo que transmite el vídeo es otra cosa: entusiasmo real. De hecho, el propio creador bromea con quienes le acusan de estar patrocinado: "Ojalá me pagase Mercadona", dice, antes de definirse como "un obseso de la comida". Una forma de dejar claro que su reacción no está guionizada, sino que responde a una experiencia genuina.

Y quizá ahí está la clave.

Aviso final: mejor no tenerlos cerca

Porque cuando alguien que prueba todo tipo de productos, que compara, que analiza y que suele ser exigente, suelta un "10 de 10" sin filtros… el impacto es mayor. No es una recomendación más, es una señal clara de que algo está por encima de la media.

Eso sí, también deja un aviso final entre bromas: mejor no tener estos helados demasiado cerca. Porque, como él mismo reconoce, el problema no es probarlos. El problema es parar.