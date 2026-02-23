Euprepio Padula se pronuncia sobre la desclasificación del 23-F: lo que dice no gustará a la derecha 

Pedro Sánchez ha anunciado que este martes se desclasificarán los documentos secretos del fallido golpe de Estado del 23-F. Aprovechando la efeméride, y 45 años después, se busca poner fin así a uno de los mayores secretos del Estado español.

Sobre esta cuestión ha opinado el periodista y analista político Euprepio Padula, colaborador habitual de La Hora de La 1, en TVE. Y lo ha hecho para mandar un mensaje a la derecha, haciéndose una pregunta muy pertinente.

El anuncio del presidente del Gobierno ha sido acogido con escepticismo entre las filas del PP, que lo han calificado como una nueva "cortina de humo" de Pedro Sánchez para que no se hable de lo que preocupa a los españoles.

En la misma línea opinan desde Vox, cuyo líder Santiago Abascal ha dicho que la desclasificación de los documentos secretos del 23-F son "un insulto" y un "capote que no va a coger" para que se hable de lo que le interesa a Pedro Sánchez.

"Me extraña que no quieran que se sepa"

Al hilo de esto, y viendo las diferentes reacciones de los partidos de derecha, Euprepio Padula se ha hecho una pregunta muy pertinente: "Me pregunto por qué a la derecha le da miedo que se desclasifiquen todos los archivos del 23F".

Seguidamente, y empleando un tono irónico, el periodista italiano ha asegurado que le resulta extraño "que no quieran que se sepa todo de ese día". De esta forma, Euprepio Padula vuelve a poner el foco sobre las reacciones de PP y Vox a los anuncios del Gobierno.

Con estas palabras, el analista político en la reticencia de los partidos de derecha de que se conozca lo que pasó aquel 23 de febrero de 1981 y las posibles vinculaciones que Juan Carlos I y otros pudieron tener en el impulso del golpe de Estado.

45 años después

Este martes 24 de febrero de 2026 se aprobará la desclasificación de los documentos secretos relacionados con el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, coincidiendo con el 45º aniversario del suceso.