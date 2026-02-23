Kasparov, maestro ajedrecista y político ruso, sobre el nuevo mapa mundial: "Si Rusia colapsa, China se quedará con medio país"

Garry Kasparov anticipa un futuro sombrío para Rusia. Según explica el excampeón mundial de ajedrez y opositor ruso en el diario ucraniano Rbc Ucrania, consultado por el alemán Focus Online, el colapso ruso es "inevitable". Además, dice, esto puede constituir nuevos problemas en el plano geopolítico internacional: China estaría dispuesta a apoderarse de una importante parte del país, "hasta el lago Baikal [fronterizo con Mongolia del norte]".

En sus declaraciones consultadas por el medio de comunicación, Kasparov recuerda que Pekín tiene reclamaciones históricas sobre estos territorios y que se remontan a 1860. "El colapso total de Rusia no es necesariamente algo bueno. Porque la mitad de Rusia entonces pertenecería a China", predice.

La Rusia de Putin: "Un estado cuartel"

El ajedrecista está covencido de que la guerra en Ucrania no va a terminar a menos que Putin abandone el Kremlin. "Putin es guerra", asegura, literalmente, en sus declaraciones. "La Rusia de Putin es un estado cuartel", agrega y la ofensiva, "es su instrumento más importante para asegurar su poder".

"Incluso un alto el fuego solo daría tiempo a Putin para reagruparse y planear una mayor agresión", cree Kasparov. Asimismo incide en que la guerra va dirigida "contra todo Occidente y las democracias liberales de todo el mundo".

Aun así, también se muestra critico con los líderes de la OTAN. Para él, la Alianza atlántica solo existe "sobre el papel" y "no sería capaz de actuar en caso de emergencia". "Si Putin ataca los estados bálticos, nadie disparará", opina. "Los políticos europeos son demasiado reticentes y evitan la responsabilidad histórica. Emmanuel Macron, no es Charles de Gaulle", resume.

El presidente de EEUU, Donald Trump, también ha sido blanco de las críticas de Kasparov. El excampeón mundial de ajedrez le acusó de tomar decisiones únicamente por interés personal. "Las negociaciones sobre asuntos internacionales importantes no las lleva a cabo el Departamento de Estado, sino el yerno de Trump y sus socios comerciales": lo describió como "abiertamente corrupto".

Kasparov siempre ha sido fiel opositor de Vladimir Putin: siempre se ha mostrado públicamente contra la anexión rusa de Crimea y al principio de la guerra, adoptó una postura proucraniana desde 2014. Asimismo, calificó la muerte de Alexéi Navalni hace dos años como "trágico": "La naturaleza imperial del Estado está condenada al fracaso".