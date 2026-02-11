Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La inapelable reacción de Euprepio Padula a lo que han dicho de Sarah Santaolalla en 'El Hormiguero'
"Me da mucha vergüenza", admite.

Juan De Codina
Euprepio Padula y Natalia Osorio.
Euprepio Padula y Rosa BelmonteGetty Images / El Hormiguero / Fotomontaje: HuffPost

La tertulia de El Hormiguero que Pablo Motos preside justo al final del programa ha generado toda una ola de indignación después de que una de las tertulianas haya hecho mención (sin nombrarla) de la analista Sarah Santaolalla, haciendo alusión a su físico.

Debatían sobre las palabras del expresidente del Gobierno, Felipe González, durante el Desayuno del Ateneo, en el que anunciaba que iba a votar en blanco y no al PSOE, partido al que representó durante su mandato en el Ejecutivo central. 

El primero que aludió a la analista política fue el propio presentador, cuando recordaba lo que había dicho en el programa En boca de todos, de Nacho Abad: "Esta mañana me ha sorprendido. No lo puedo evitar, estaba viendo la tele, he puesto Cuatro y he oído a una tertuliana decir que Felipe, después de estas declaraciones, decir que Felipe González era un traidor".

La reacción de Padula, inapelable

La periodista y escritora Rosa Belmonte la menciona de la siguiente forma: "¿Esa que es la mitad tonta y la mitad tetas? Eso es una frase de una serie, La Maravillosa señora Maissel".

Ha hecho estallar la polémica en redes sociales y el presentador y colaborador de televisión, Euprepio Padula, también amigo de la propia Santaolalla, ha arrasado por su reacción: "Da mucho asco ver a alguien y más a una mujer que se refiere de esta forma despreciable y lamentable a otra mujer".

"Me da mucha vergüenza que se les dé voz en los medios a estas maleducadas que hacen un daño enorme a la igualdad. LAMENTABLE", ha añadido. Justo al final de su pronunciamiento en redes sociales, se ha dirigido a la analista política: "No le hagas ni caso a esta amargada y a quien le da voz".

¿Y qué ha dicho Santaolalla?

Sarah Santaolalla no se ha quedado callada. Ha alzado la voz, como tantas veces ha hecho en televisión para denunciar las injusticias y clamar por los derechos humanos. Esta vez lo ha hecho para responder a la indirecta tan directa de Rosa Belmonte.

Y así, de forma implacable, ha respondido: "Anoche en un programa 'familiar' fui humillada nuevamente por mi aspecto físico. El presentador me señaló, una señora me insultó y el resto de la mesa se rio ante esta violencia que se ejerció desde un plató".

"No fue en un callejón, fue en la tele. No eran hormigas, eran ratas. ¿Todos los días voy a ser atacada por ultras, presentadores o gentuza?", ha rematado.

