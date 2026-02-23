La prensa británica busca islas canarias "sin turistas" mientras un residente les corrige: "No protestamos contra los turistas, sino por la falta de vivienda social"

Vista de la Iglesia de la Asunción en San Sebastián de La Gomera

En Reino Unido miran a las Islas Canarias, pero esta vez de un modo diferente. La prensa británica está poniendo el foco en algunos destinos que escapan a los grandes enclaves ya plagados de turistas británicos.

Ante las manifestaciones y las protestas sociales por el turismo masivo en Canarias, el sector británico ha buscado otros posibles destinos un tanto al margen de las masificaciones de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.

En estos enclaves los vecinos argumentan que están haciendo frente a dos graves problemas asociados al turismo masivo; por un lado la grave escasez de viviendas y, por otro, a los daños ambientales derivados del consumo excesivo de recursos. De hecho, hay quien apunta que "no protestamos contra los turistas, sino por la falta de vivienda social".

El inmenso patrimonio cultural, social y natural de las islas permite ampliar la mirada y el medio británico Express señala ahora tres que "permanecen relativamente inexploradas", porque en ellas "el turismo no ha cobrado tanta importancia, a pesar de ofrecer un esplendor natural comparable".

Las tres joyas: La Gomera, El Hierro y La Palma.

De La Gomera, la editora de viajes conocida como The world on my necklace señala que en su pequeño territorio descubrió una "experiencia más relajada y auténtica". Bajo su punto de vista, La Gomera es "una idílica isla paradisiaca aún intacta por el turismo comercial".

El Hierro es, para algún portal especializado en viajes "la joya escondida más grande que encontrarás en las Islas Canarias". Silvia, una editora citada por Express asegura que por el pequeño tamaño de esta isla "pensé que no había mucho que ver... ¡Me equivoqué muchísimo!".